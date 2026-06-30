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La Guaira

INAMEH emite alertas especiales sobre precipitaciones y nubosidad en La Guaira, región devastada por los terremotos en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Nucho Martínez
Daños provocados por terremotos registrados en La Guaira, Venezuela / Descargas eléctricas en el cielo de la costa venezolana - Fotos: EFE / X
Daños provocados por terremotos registrados en La Guaira, Venezuela / Descargas eléctricas en el cielo de la costa venezolana - Fotos: EFE / X
El más reciente boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología destaca que en la zona cero hay "nubosidad de fragmentada a parcial".

Durante horas de la madrugada y parte de la mañana de este martes 20 de junio se han registrado fuertes lluvias y descargas eléctricas en La Guaira, la región mas afectada por los recientes terremotos en Venezuela.

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) emitió alertas especiales advirtiendo sobre precipitaciones y nubosidad en la región.

Sin embargo, el más reciente boletín del INAMEH destaca que en la zona cero hay "nubosidad de fragmentada a parcial".

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

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Tras seis días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Los grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas internacionales de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.

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