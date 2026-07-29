Trump sube el tono y promete contundente respuesta tras ataque iraní con misiles a bases de EE. UU. en Medio Oriente: "Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una contundente respuesta contra el régimen de Irán tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, que reavivó por completo la guerra en Medio Oriente.

Aunque el mandatario había dado esperanzas un cese de las hostilidades y un posible acuerdo entre las partes, con esta nueva declaración entierra por completo cualquier diálogo cercano.

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Esto ocurre, además, horas después de que Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaran bombardeos contra grupos armados en Irak, después de que durante dos días las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras.

"Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución tras haber atacado bases de Washington en Jordania.

En respuesta, el presidente Trump dijo que va a golpear "duro" a la república islámica, poco después de que la prensa iraní reportara bombardeos estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", aseguró el mandatario según un corresponsal de la cadena Fox News que habló con el mandatario.

A esto se le suma un nuevo frente luego de que el ejército de EE. UU. confirmara que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".

Según la alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi, 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una "peligrosa escalada" contra una "institución oficial de seguridad".

En paralelo, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que habían atacado y detenido tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz y que mantenían "control total" de esa vía marítima, por donde pasaba 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Las tensiones en esta vía potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo.