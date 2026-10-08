NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
Ejecuciones

EE. UU. confirma que fusilamiento del terrorista de Fort Hood, Nidal Hasan, será transmitido en vivo

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Nidal Hasan (AFP)
Nidal Hasan (AFP)
Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

El Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, confirmó que el fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo.

Se trata de Nidal Malik Hasan, yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, acabó con la vida de 13 personas e hirió a 32 más.

o

Además del insólito hecho de ser transmitido, será el primer fusilamiento que realicen las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.

La ejecución de Nidal Hasan "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", dijo un funcionario del Pentágono en condición de anonimato.

Más temprano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había declarado que la ejecución será "pública".

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

o

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En ese entonces, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.

Temas relacionados:

Ejecuciones

Gobierno de Estados Unidos

Masacre

Donald Trump

Pete Hegseth

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan destructivo podría llegar a ser el huracán Isaías si llega a tomar mucha más fuerza?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ella está consciente de lo que le hicieron”: abogado de la mujer que sobrevivió a la ejecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia - Foto: EFE
Groenlandia

Estados Unidos construirá dos nuevas bases militares en el sur y el este de Groenlandia tras acuerdo con Dinamarca

Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial - Foto: Miguel Ángel Perilla
Consulado

Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami

Sismo - Canva
Colombia

Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: esto dijo el Servicio Geológico Colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Docuserie de James Rodríguez llegará a Netflix - Foto: EFE
James Rodríguez

Salario de James Rodríguez en el fútbol italiano sería de los más bajos de toda su carrera: ¿cuánto sería?

Acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia - Foto: EFE
Groenlandia

Estados Unidos construirá dos nuevas bases militares en el sur y el este de Groenlandia tras acuerdo con Dinamarca

Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial - Foto: Miguel Ángel Perilla
Consulado

Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami

Rueda de prensa de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y la dirección técnica de la selección venezolana de fútbol absoluta - Foto de referencia: EFE
FVF

La FVF confirma tres amistosos de Venezuela en el continente asiático: la Vinotinto se medirá frente a Japón, Corea del Sur y Jordania

Sismo - Canva
Colombia

Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: esto dijo el Servicio Geológico Colombiano

Lionel Scaloni, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Lionel Scaloni

Scaloni pone en duda su futuro en la Selección Argentina previo a la despedida de Lionel Messi

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023