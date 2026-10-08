EE. UU. confirma que fusilamiento del terrorista de Fort Hood, Nidal Hasan, será transmitido en vivo

El Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, confirmó que el fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo.

Se trata de Nidal Malik Hasan, yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, acabó con la vida de 13 personas e hirió a 32 más.

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Además del insólito hecho de ser transmitido, será el primer fusilamiento que realicen las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.

La ejecución de Nidal Hasan "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", dijo un funcionario del Pentágono en condición de anonimato.

Más temprano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había declarado que la ejecución será "pública".

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

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Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En ese entonces, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.