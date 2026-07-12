Ejército de EE. UU. finalizó tercera ola de ataques contra el régimen islámico y confirmó que el estrecho de Ormuz está abierto: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye"
El Comando Central de Estados Unidos informó que finalizó la tercera ola de ataques contra el régimen de Irán y subrayó que el estrecho de Ormuz está abierto. Además, puntualizó que la República Islámica "no controla el cruce marítimo y que el tráfico fluye".
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Según el mando militar en Medio Oriente, las fuerzas de Estados Unidos completaron esta semana —el 11 de julio— una tercera ronda de bombardeos contra Irán tras el ataque a otro buque comercial en el estrecho marítimo.
“Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes utilizando municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales. Entre los objetivos se incluían instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera”, detalló el CENTCOM en un mensaje en X.
Por otro lado, reportó que, durante tres noches de ataques en toda la semana, fueron golpeados más de 300 objetivos del régimen.
Finalmente, el Comando Central aseguró que el tránsito de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz continúa.
“Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han contribuido a facilitar el tránsito seguro de más de 800 buques comerciales y 400 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz”, concluyó.
En un mensaje posterior, se informó que las fuerzas norteamericanas “están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión iraní injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias”.
“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye“, sentenció.