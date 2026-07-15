Cuba
Pentágono estaría analizando una operación militar en Cuba con asalto aéreo de tropas de EE. UU.
El plan táctico estaría sobre el escritorio del presidente Trump, mientras crece la presión contra el régimen cubano tras el Mundial.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha completado el diseño táctico de una posible operación militar contra Cuba que incluiría un asalto aéreo con participación de miles de soldados norteamericanos. Según funcionarios citados por la cadena CBS, el plan aguarda sobre el escritorio de la Oficina Oval la decisión final del presidente Donald Trump.