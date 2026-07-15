Trump estaría esperando que finalice el Mundial para emprender una acción contundente contra Cuba

La Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos estaría preparando una acción contundente contra el régimen de Cuba una vez finalice la Copa del Mundo de la FIFA, según reveló el diario The Times. El informe indica que "una vez concluida la competencia, Trump podría redirigir esa exposición hacia asuntos de política exterior con impacto electoral. Entre esos frentes aparece Cuba". Además, señala que "una ofensiva más intensa contra el régimen cubano tendría un elevado valor simbólico para republicanos, votantes conservadores y parte del exilio".