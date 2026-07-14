¿A dónde va el dinero del petróleo venezolano? Senadora exige transparencia y auditorías públicas a los fondos controlados por EE. UU.

​¿A dónde va realmente el dinero del petróleo de los venezolanos? Esa fue la pregunta central que desató un tenso e incómodo debate en el Capitolio de los Estados Unidos. En el marco de una audiencia del Congreso sobre la estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. en el Hemisferio Occidental, senadores interrogaron duramente a Michael Kozak, alto funcionario encargado del Departamento de Estado, exigiendo transparencia absoluta sobre los millonarios recursos bajo custodia de Washington.

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​La senadora demócrata Jacky Rosen lideró los cuestionamientos, exigiendo cuentas claras y auditorías públicas e independientes sobre los fondos acumulados por la comercialización del crudo venezolano, los cuales se encuentran en cuentas supervisadas por los departamentos del Tesoro y de Estado bajo el amparo de las sanciones vigentes.

​El mecanismo de control: "Tienen que pedirnos permiso".

​Ante la presión de la legisladora, Kozak intentó explicar el funcionamiento administrativo del dinero. El aclaró que, tras un uso inicial muy limitado de cuentas en Catar, el Departamento del Tesoro estadounidense centralizó los recursos en una cuenta única en EE. UU.

​"El dinero sigue siendo dinero venezolano, es dinero que obtienen del petróleo. Lo depositan en esa cuenta y luego, para poder gastarlo, nosotros tenemos que aprobar el gasto". “Tienen que pedirnos permiso", detalló Kozak, señalando que existen acuerdos sobre qué gastos gubernamentales específicos, como salarios públicos o suministros esenciales, están permitidos.

​Sin embargo, para la senadora Rosen, la mera explicación burocrática no es suficiente. La legisladora demócrata insistió en que el contribuyente estadounidense merece saber con precisión "a dónde va, quién lo aprueba y cómo se gasta", pidiendo al Departamento de Estado a publicar informes financieros detallados.

​Kozak reveló que la firma internacional KPMG ejerce actualmente labores de monitoreo estricto sobre las transacciones a medida que ocurren, y se comprometió a compartir dichos informes de auditoría con el Congreso de los Estados Unidos una vez que sean emitidos formalmente por la Oficina de Asuntos Económicos y de Negocios.

​Lupa sobre intermediarios: Trafigura, Vitol y G.E. Warren

​El momento más crítico de la audiencia llegó cuando la senadora Rosen cuestionó la idoneidad de los intermediarios financieros y comerciales que el gobierno estadounidense autoriza para vender el crudo de Venezuela.

​Rosen recordó que a principios de año se prometió que multinacionales como Trafigura y Vitol serían únicamente alternativas de cortísimo plazo debido a sus antecedentes documentados de esquemas de sobornos en el comercio petrolero global.

No obstante, denunció que seis meses y miles de millones de dólares después, no solo continúan operando el crudo venezolano, sino que se ha incorporado una tercera firma comercializadora: G. E. Warren.

"¿Por qué estas empresas siguen administrando el dinero del petróleo de Venezuela que controla el gobierno de Estados Unidos? ¿Incluso compañías con antecedentes de sobornos?", criticó la senadora demócrata.

Sugirió que la Casa Blanca debería involucrarse más en revisar la lista de contratistas.

El señor Kozak respondió que el petróleo venezolano ahora se vende “en el mercado abierto", lo que significa que hay más compradores y vendedores involucrados.

Sin embargo, aseguró que se hace un seguimiento muy estricto de cómo se gasta el dinero y que hay dos niveles de revisión realizados por las empresas de auditoría más grandes del mundo.

La reunión terminó con un claro mensaje de los legisladores a la administración: defender la democracia en el hemisferio no puede significar renunciar a la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los activos que pertenecen al pueblo venezolano.