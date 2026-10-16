Zelenski pide 78.000 millones de dólares más a la Unión Europea para financiar la guerra en 2027

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitó el viernes a los líderes de la Unión Europea que proporcionen a Kiev 70.000 millones de euros adicionales (79.000 millones de dólares) el próximo año para ayudarla a continuar la lucha contra Rusia.

"La guerra costará 155.000 millones de euros el próximo año. Y necesitamos al menos 70.000 millones de euros más de ustedes: para defensa, armamento y para fortalecer nuestra capacidad de resistencia", declaró Zelenski en un discurso durante la cumbre de la UE en Bruselas.

"Esta es una cantidad realista. Y les pido que nos brinden este apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia".

La UE, principal patrocinador de Ucrania, está pagando actualmente las cuotas de un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, que debía cubrir la financiación hasta finales de 2027.

Sin embargo, las autoridades ucranianas han advertido que seguirán enfrentando un importante déficit presupuestario, ya que los ataques rusos han afectado gravemente la economía del país.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó el jueves que la Unión Europea tendrá que encontrar más fondos para financiar a Ucrania.

"Debemos hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania durante el invierno y también el próximo año", declaró Merz al inicio de la cumbre de dos días de líderes de la UE en Bruselas, donde se celebraron negociaciones presupuestarias cruciales.

"Tendremos que aumentar nuevamente los fondos para poder brindar una asistencia duradera a Ucrania".

La Comisión Europea ha afirmado que está trabajando con Kiev para obtener una cifra definitiva sobre las necesidades para el próximo año.

Diplomáticos indicaron que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE podrían debatir el tema en diciembre.

Las conversaciones sobre la nueva financiación han reavivado los llamamientos para que la Unión Europea utilice unos 200.000 millones de euros de activos congelados del banco central ruso para financiar a Ucrania.

Sin embargo, parece haber poco impulso en este sentido, ya que Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los fondos, sigue oponiéndose.

Mientras tanto, la UE está presionando a otros aliados internacionales de Ucrania, como el Reino Unido, Canadá y Japón, para que aporten más fondos y ayuden a cubrir el déficit.