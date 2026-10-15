NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Volodímir Zelenski

Zelensky desafía a Trump al reanudar los ataques contra refinerías rusas: "Se acabó"

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estas declaraciones se producen un día después de que se reanudaran las tensiones entre Washington y Kiev, que ha expresado su preocupación por la continuidad del apoyo, e incluso la ayuda, estadounidense a Rusia.

Volodímir Zelenski anunció este jueves la reanudación de los ataques contra refinerías rusas, desafiando el anuncio de Donald Trump de una tregua energética, e instó a Estados Unidos a no ponerse del lado del "agresor" en su guerra contra Moscú.

Estas declaraciones se producen un día después de que se reanudaran las tensiones entre Washington y Kiev, que ha expresado su preocupación por la continuidad del apoyo, e incluso la ayuda, estadounidense a Rusia.

Kiev lamentó no haber sido advertida por sus aliados sobre los inminentes ataques rusos contra Ucrania en los últimos días y señaló las restricciones al uso de los servicios satelitales de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cruciales para sus fuerzas armadas.

"Se levanta la prohibición (de atacar las refinerías). Se acabó", declaró el presidente ucraniano al Financial Times en una entrevista publicada el jueves.

Ucrania había anunciado la suspensión de sus ataques contra refinerías rusas en los últimos días tras el anuncio unilateral de Donald Trump de una tregua energética el domingo.

o

Rusia informó el jueves que una refinería en Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, se incendió tras un "ataque masivo" de drones y misiles ucranianos. El Kremlin acusó a Kiev de socavar los esfuerzos de mediación de Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha criticado públicamente a Ucrania en repetidas ocasiones por atacar estas instalaciones energéticas en Rusia, argumentando que esto agrava la escasez mundial de combustible y contribuye al aumento vertiginoso de los precios.

Para Kiev, el objetivo es intentar cortar los ingresos petroleros de Rusia, que financian su invasión de Ucrania. Numerosas refinerías y depósitos han sido atacados en los últimos años, provocando escasez de combustible en Rusia.

Volodímir Zelenski ha declarado que solo aceptará detener estos ataques si Estados Unidos proporciona a Ucrania misiles interceptores Patriot, ya que Kiev se enfrenta a una escasez de capacidad de defensa aérea ante los ataques rusos.

Este mensaje parece ser un desafío al anuncio sorpresa de Donald Trump de una tregua energética, aunque ninguno de los dos países ha confirmado que se haya negociado.

Desde este anuncio, el ejército ruso ha atacado repetidamente centrales eléctricas en Ucrania. Ya el miércoles, acusó a Kiev de intentar atacar refinerías en las regiones rusas de Saratov y Ryazan, una acusación que Kiev negó.

Temas relacionados:

Volodímir Zelenski

Ucrania

Rusia

Ataques

Guerra

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro

“La pareja diabólica sentada ante el juez”: así se vive el ambiente en el Tribunal donde comparecen hoy Maduro y Cilia

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Bocetos juicio Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"Significa justicia": integrante de Vente Venezuela sobre nueva comparecencia de Maduro y Flores

Machado lidera la intención de voto frente a un panorama de elecciones, según encuesta - Foto: AFP
Elecciones

María Corina Machado encabeza la intención de voto frente a un panorama de elecciones presidenciales, según encuesta

Más de Actualidad

Ver más
JEP y Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!": Abelardo de la Espriella a propuesta que busca abultada reducción del presupuesto de la JEP

Ilustración Nicolás Maduro - Foto EFE/ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva
Maduro capturado

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

En Colombia aumenta el cerco de la Fuerza Pública contra el cabecilla alias Calarcá de las disidencias de las Farc en la ofensiva frontal contra el narcoterrorismo y el crimen ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. El fin de semana hubo nuevos golpes contra estructuras de este jefe criminal. Alias 'Huevo' y alias 'N.N'., cabecillas de la denominada estructura 36 de las Farc, fueron abatidos en el departamento de Antioquia.
Abelardo de la Espriella

De la Espriella asesta duro golpe a Calarcá en Antioquia: "Vamos por todos"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
JEP y Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!": Abelardo de la Espriella a propuesta que busca abultada reducción del presupuesto de la JEP

Ilustración Nicolás Maduro - Foto EFE/ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva
Maduro capturado

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

En Colombia aumenta el cerco de la Fuerza Pública contra el cabecilla alias Calarcá de las disidencias de las Farc en la ofensiva frontal contra el narcoterrorismo y el crimen ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. El fin de semana hubo nuevos golpes contra estructuras de este jefe criminal. Alias 'Huevo' y alias 'N.N'., cabecillas de la denominada estructura 36 de las Farc, fueron abatidos en el departamento de Antioquia.
Abelardo de la Espriella

De la Espriella asesta duro golpe a Calarcá en Antioquia: "Vamos por todos"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho-Foto: EFE
Real Madrid

Mourinho enciende el derbi madrileño denunciando persecución mediática mientras Simeone apela a la “seguridad”

Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Otro jugador es excluido de selección europea por presentar certificado falso de covid-19 durante la pandemia

Uniformados de las disidencias de las FARC-Foto: EFE
Captura

Ejército recuperó a dos menores reclutados por disidencias de Iván Mordisco en Ituango: habrían sido sometidos a presiones y amenazas

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cilia Flores

Deterioro cardiaco de Cilia Flores no ha podido "documentarse" por el personal médico de su defensa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023