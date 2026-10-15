Zelensky desafía a Trump al reanudar los ataques contra refinerías rusas: "Se acabó"

Volodímir Zelenski anunció este jueves la reanudación de los ataques contra refinerías rusas, desafiando el anuncio de Donald Trump de una tregua energética, e instó a Estados Unidos a no ponerse del lado del "agresor" en su guerra contra Moscú.

Estas declaraciones se producen un día después de que se reanudaran las tensiones entre Washington y Kiev, que ha expresado su preocupación por la continuidad del apoyo, e incluso la ayuda, estadounidense a Rusia.

Kiev lamentó no haber sido advertida por sus aliados sobre los inminentes ataques rusos contra Ucrania en los últimos días y señaló las restricciones al uso de los servicios satelitales de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cruciales para sus fuerzas armadas.

"Se levanta la prohibición (de atacar las refinerías). Se acabó", declaró el presidente ucraniano al Financial Times en una entrevista publicada el jueves.

Ucrania había anunciado la suspensión de sus ataques contra refinerías rusas en los últimos días tras el anuncio unilateral de Donald Trump de una tregua energética el domingo.

VEA TAMBIÉN Crucial encuentro de Donald Trump con Benjamin Netanyahu y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca o

Rusia informó el jueves que una refinería en Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, se incendió tras un "ataque masivo" de drones y misiles ucranianos. El Kremlin acusó a Kiev de socavar los esfuerzos de mediación de Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha criticado públicamente a Ucrania en repetidas ocasiones por atacar estas instalaciones energéticas en Rusia, argumentando que esto agrava la escasez mundial de combustible y contribuye al aumento vertiginoso de los precios.

Para Kiev, el objetivo es intentar cortar los ingresos petroleros de Rusia, que financian su invasión de Ucrania. Numerosas refinerías y depósitos han sido atacados en los últimos años, provocando escasez de combustible en Rusia.

Volodímir Zelenski ha declarado que solo aceptará detener estos ataques si Estados Unidos proporciona a Ucrania misiles interceptores Patriot, ya que Kiev se enfrenta a una escasez de capacidad de defensa aérea ante los ataques rusos.

Este mensaje parece ser un desafío al anuncio sorpresa de Donald Trump de una tregua energética, aunque ninguno de los dos países ha confirmado que se haya negociado.

Desde este anuncio, el ejército ruso ha atacado repetidamente centrales eléctricas en Ucrania. Ya el miércoles, acusó a Kiev de intentar atacar refinerías en las regiones rusas de Saratov y Ryazan, una acusación que Kiev negó.