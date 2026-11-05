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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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La crisis eléctrica también impacta el deporte venezolano: apagón dejó a oscuras el estadio José Antonio Páez durante partido de la Liga FUTVE

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Apagón dejó a oscuras el estadio José Antonio Páez durante partido de la Liga FUTVE - Fotos: X
Apagón dejó a oscuras el estadio José Antonio Páez durante partido de la Liga FUTVE - Fotos: X
El incidente ocurrió durante el segundo tiempo, cerca del minuto 57, cuando una falla en el sistema de iluminación dejó a oscuras el recinto deportivo.

Un corte de electricidad interrumpió durante más de 15 minutos el encuentro entre Portuguesa FC y Deportivo La Guaira, correspondiente a la Liga FUTVE.

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Dicho trámite se disputó el pasado miércoles 4 de noviembre en el estadio General José Antonio Páez, en Araure, estado Portuguesa.

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo, cerca del minuto 57, cuando una falla en el sistema de iluminación dejó a oscuras el recinto deportivo.

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En ese momento, el conjunto visitante dominaba el marcador por 0-2. Luego de restablecerse el servicio eléctrico, el compromiso pudo continuar.

Posteriormente, el Deportivo La Guaira amplió su ventaja para sellar una victoria por 0-3.

El apagón generó sorpresa entre los asistentes y quedó registrado en videos que posteriormente circularon en las redes sociales.

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La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El pasado mes de octubre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de noviembre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.

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