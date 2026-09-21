Bill Gates señala que la postura de Trump sobre la IA refleja el desconocimiento general de la sociedad

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este lunes durante una entrevista concedida al programa CBS Mornings que la visión del presidente Donald Trump sobre la inteligencia artificial (IA) evidencia la falta de preparación y comprensión que prevalece en la sociedad sobre el alcance real de esta tecnología.

Gates reaccionó a las recientes posturas de la Casa Blanca, en las que el mandatario desestimó las advertencias formuladas por líderes y científicos del sector tecnológico sobre los peligros potenciales de la automatización avanzada.

El empresario norteamericano instó a abordar la IA desde una perspectiva de cooperación multilateral en lugar de una mera competencia comercial o geopolítica.

“El señor Trump está en la misma situación que todos los demás, donde al principio uno piensa: ‘¿No es esto igual que las tecnologías del pasado?’. Si quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo”, sostuvo Bill Gates.

Mientras Trump defiende acelerar el desarrollo informático al considerar que Estados Unidos “lleva la delantera frente a China y al resto del mundo”, Gates ha promovido evaluar una desaceleración temporal del crecimiento de la IA para permitir que el mercado laboral y las instituciones absorban el impacto socioeconómico.

El cofundador de Microsoft advirtió que las transformaciones ligadas a los modelos de lenguaje y la robótica progresan a un ritmo significativamente superior al de las revoluciones industriales previas, acortando el margen de respuesta de los gobiernos.

VEA TAMBIÉN La Unión Europea busca liderar el desarrollo de la inteligencia artificial combinando inversión estratégica y regulación estricta o

La discusión pública entre empresarios clave del desarrollo tecnológico y la Casa Blanca refleja la encrucijada estratégica que enfrenta la política internacional: equilibrar el liderazgo en innovación económica frente al establecimiento de límites de seguridad global.