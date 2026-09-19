La Unión Europea busca liderar el desarrollo de la inteligencia artificial combinando inversión estratégica y regulación estricta

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron este sábado acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en todo el bloque comunitario, impulsando una estrategia que combine la atracción de inversiones con una regulación estricta para mitigar los riesgos éticos, laborales y energéticos de esta tecnología.

Durante el consejo informal de ministros celebrado en la capital irlandesa, las autoridades comunitarias evaluaron un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado por su directora gerente, Kristalina Georgieva.

El documento evidenció una baja implantación actual de la IA en los servicios públicos y sectores productivos europeos en comparación con Estados Unidos, aunque destacó las fortalezas de la región en la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos.

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“Tenemos mucho trabajo por delante para no perdernos esta revolución de la IA, pero obviamente aplicando también las necesarias salvaguardas. En la revolución de Internet Europa se quedó al margen y no creó gigantes digitales; por eso es vital pasar ahora de la discusión a la acción”, aseveró el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, defendió la creación de una agencia internacional de supervisión dotada de “guardarraíles” regulatorios que garanticen que los beneficios de la automatización se distribuyan de forma equitativa en la sociedad civil.

El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, instó a la Unión Europea a apalancar su mercado de 450 millones de consumidores para lograr un desarrollo independiente: “No quiero dejar el futuro de esta tecnología a gente como Elon Musk o Peter Thiel; por eso destinamos miles de millones a investigación, desarrollo y digitalización”.

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El debate de impulsar una agencia de control y fortalecer el mercado de capitales, los Veintisiete intentan cerrar la brecha tecnológica con Washington y Pekín, asegurando que el avance de la inteligencia artificial responda a marcos éticos definidos desde el espacio comunitario.