Federación Venezolana de Maestros exige evaluación técnica de las escuelas ante el regreso a clases y salario digno

El próximo lunes 14 de septiembre inician las clases en Venezuela, según el Ministerio de Educación del régimen.

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Ante esto, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) alertó sobre la falta de servicios básicos y los daños estructurales en los colegios del país tras los estragos causados por el doblete sísmico.

En ese sentido, el gremio docente detalló que las fallas de agua, luz y saneamiento alcanzaron niveles críticos.

Por tal motivo, la organización solicita una revisión técnica de los planteles antes del regreso a las aulas.

Además, la FVM exigió salario digno y el fin de los pagos a través de bonos. La organización sindical explicó que el sueldo base del personal permanece en 130 bolívares mensuales, mientras que la mayor parte del ingreso proviene de asignaciones económicas que otorga el régimen.

Esta postura contrasta con lo dicho por el ministro de Educación del régimen, Héctor Rodríguez, quien recientemente sostuvo que el salario mínimo actual de los docentes en Venezuela es de 240 dólares.

En una entrevista para el medio de comunicación Unión Radio con el periodista Román Lozinski, Rodríguez, reconoció que el ingreso mensual de los educadores del sector público no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.

Según Rodríguez, el salario mínimo actual de los docentes está en 240 dólares y aseguró que se está haciendo un "esfuerzo" para reflejar mejoras en los ingresos.

"Yo con esto no estoy diciendo que un maestro gana bien, un maestro gana todavía insuficiente; estamos haciendo un esfuerzo por recuperar sus ingresos", expresó Rodríguez.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.