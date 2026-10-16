Desde 2019 Elon Musk había dado detalles de su auto volador y su complicado el sistema; hizo referencia a la película Volver al Futuro

La empresa Tesla, del multimillonario Elon Musk, la segunda generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo que sorprendió durante una demostración en Texas, Estados Unidos, por sus extraordinarias capacidades de aceleración y las maniobras que realizó en el aire.

Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.

"Los vehículos voladores son reales", dijo Musk durante el evento. Aunque el "éxito no está garantizado" en este modelo, "probablemente funcione", añadió.

El automóvil, desarrollado con la participación de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, se convirtió nuevamente en uno de los proyectos más llamativos de la marca.

El vehículo también saltó por encima de varios automóviles de Tesla, incluido el camión eléctrico Semi, en una demostración que buscaba mostrar las posibilidades de una tecnología que va más allá de las capacidades habituales de un deportivo convencional.

El multimillonario sudafricano describió este desarrollo técnico como "lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo", refiriéndose a sus empresas Tesla y SpaceX.

Según Musk, 2028 será el año en que comenzará la producción del auto "volador", aunque el lanzamiento de otros productos de sus empresas Tesla y SpaceX se han retrasado varios años.

Elon ya había dado pistas del Roadster:

En 2019, el millonario ya había hablado de lo que sería su primer auto volador, sin embargo, en ese entonces fue tomado a la ligera por los internautas que no lo vieron posible.

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"El nuevo Roadster en realidad hará algo como esto", dijo Musk citando una publicación del popular DeLorean de la película Volver al Futuro, el filme ochentero que se convirtió en todo un icono de la ciencia ficción.

Posteriormente, un reconocido youtuber le respondió:

"El asunto es que siento que no estás bromeando", dijo.

A lo que el empresario contestó con seriedad y explicando cómo lograría hacer que un vehículo vuele:

"No lo estoy. Usaré el sistema de propulsores de gas frío de SpaceX con aire a ultra alta presión en un recipiente de presión envuelto con compuesto en lugar de los 2 asientos traseros", aseguró.

¿Cuánto costará el nuevo Tesla Roadster?

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Recién lanzado, Tesla reabrió las reservas del deportivo mediante un pago inicial de 5.000 dólares con tarjeta de crédito y una transferencia adicional de 45.000 dólares dentro de los diez días siguientes.

La reserva solo queda completada cuando se recibe el segundo pago.

Aunque la compañía había anunciado en 2017 un precio inicial de 200.000 dólares para el modelo y una edición Founders Series de 250.000 dólares, esos valores corresponden a los planes originales y no deben interpretarse como el precio definitivo de la nueva versión presentada.