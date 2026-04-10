Elon Musk publica sorprendente video de uno de sus vehículos Tesla conduciéndose solo por Los Ángeles
Recientemente, el magnate sudafricano Elon Musk compartió un video en su cuenta de X en el que se observa a un vehículo Tesla operando con la versión Full Self-Driving (FSD) v14.3 por las calles de Los Ángeles.
En el audiovisual se ve cómo el vehículo se desplaza con total normalidad por algunas calles con su GPS encendido.
Musk, en su publicación mencionó orgullosamente: "Tesla conduciéndose sola por Los Ángeles".
Como era de esperarse, el posteo del exasesor del presidente Donald Trump tuvo bastante interacción.
"No solo se conduce solo ese vehículo, además está cambiando la vida de los ancianos y personas con discapacidad", dijo un usuario en la misma publicación de Musk.
Asimismo, otro navegador de internet sostuvo: "Ojalá mi padre estuviera vivo para ver tan importante avance, que dura esta empresa".
Entretanto, otro usuario de X, dijo: "Ya había visto prototipos, pero este en particular me da mucha confianza, que buena actualización".
¿Qué es la versión Tesla Full Self-Driving (FSD) Supervisado v14.3?
Es una actualización avanzada del sistema de asistencia al conductor, enfocada en mejorar drásticamente el razonamiento en tiempo real, la toma de decisiones en intersecciones complejas y la respuesta ante vehículos de emergencia, utilizando un aprendizaje por refuerzo mejorado.