Elon Musk publica sorprendente video de uno de sus vehículos Tesla conduciéndose solo por Los Ángeles

Recientemente, el magnate sudafricano Elon Musk compartió un video en su cuenta de X en el que se observa a un vehículo Tesla operando con la versión Full Self-Driving (FSD) v14.3 por las calles de Los Ángeles.

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En el audiovisual se ve cómo el vehículo se desplaza con total normalidad por algunas calles con su GPS encendido.

Musk, en su publicación mencionó orgullosamente: "Tesla conduciéndose sola por Los Ángeles".

Como era de esperarse, el posteo del exasesor del presidente Donald Trump tuvo bastante interacción.

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"No solo se conduce solo ese vehículo, además está cambiando la vida de los ancianos y personas con discapacidad", dijo un usuario en la misma publicación de Musk.

Asimismo, otro navegador de internet sostuvo: "Ojalá mi padre estuviera vivo para ver tan importante avance, que dura esta empresa".

Entretanto, otro usuario de X, dijo: "Ya había visto prototipos, pero este en particular me da mucha confianza, que buena actualización".

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¿Qué es la versión Tesla Full Self-Driving (FSD) Supervisado v14.3?

Es una actualización avanzada del sistema de asistencia al conductor, enfocada en mejorar drásticamente el razonamiento en tiempo real, la toma de decisiones en intersecciones complejas y la respuesta ante vehículos de emergencia, utilizando un aprendizaje por refuerzo mejorado.