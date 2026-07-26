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Domingo, 26 de julio de 2026
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Expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras ser indultado por Trump de narcotráfico

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Expresidente Hernández regresa a Honduras indultado por Trump de narcotráfico -AFP
Expresidente Hernández regresa a Honduras indultado por Trump de narcotráfico -AFP
Hernández llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, a 60 km al noroeste de Tegucigalpa, donde su familia lo recibió en la pista, mientras cientos de simpatizantes lo esperaban frente a la terminal.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el mandatario de EE. UU., Donald Trump, lo indultara de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico.

Hernández llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, a 60 km al noroeste de Tegucigalpa, donde su familia lo recibió en la pista, mientras cientos de simpatizantes lo esperaban frente a la terminal.

El exmandatario recibió el perdón previo a las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó por escaso margen tras amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras si no era elegido.

"Estoy feliz, alegre de estar en mi tierra de nuevo", dijo el expresidente a periodistas en la caja de una camioneta durante una caravana de bienvenida.

Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022 y quien se declara víctima de "persecución", enfrentará ahora a la justicia hondureña acusado del desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su primera campaña presidencial.

Bajo el compromiso de presentarse voluntariamente, un juez le suspendió una orden de arresto.

"Estamos muy contentos" de recibirlo, comentó a AFP Eva Amador, simpatizante de 56 años, quien portaba una pancarta con un mensaje de agradecimiento a Trump.

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Hernández, de 57 años, comparecerá ante una corte el 3 de agosto por acusaciones de fraude y lavado de activos de las cuales se declara "inocente".

Su retorno es "una prueba para la independencia" judicial, dijo a AFP Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

También "reabre el debate sobre la impunidad" tras los cuestionamientos al indulto de Trump, añadió.

Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de cárcel en junio de 2024, dos años después de su extradición.

Fue declarado culpable de ayudar a introducir a suelo estadounidense cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia en alianza con capos como el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos.

La fiscalía acusó al expresidente de convertir a Honduras en un "narco-Estado" y una "superautopista" para traficar.

"Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta", habría dicho Hernández, según un testigo que colaboró con los fiscales.

La sentencia fue anulada en abril tras el indulto del republicano Trump, que asegura que Hernández fue víctima de un "montaje" de su antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

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