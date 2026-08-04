Fotografía de Shakira junto a Antonio de la Rúa desata ola de especulaciones tras 16 años de su relación: un detalle llamó la atención

Shakira es sin duda una de las artistas más importantes a nivel mundial con miles de seguidores en todos los rincones del planeta.

La cantante fue protagonista de la última Copa del Mundo con su canción ‘Dai Dai’ y sus presentaciones en la inauguración y la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Es por eso que cualquier movimiento de la artista colombiana es seguido con detalle por los medios y sus propios seguidores.

En los últimos días, la artista ha estado en el centro de la discusión por una inesperada fotografía en la que aparece junto a su expareja de hace 16 años, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre su actualidad sentimental.

Shakira estuvo de visita en República Dominicana y dejó para el recuerdo una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo.

La artista colombiana aparece junto a su expareja Antonio de la Rúa y otras personas, pero un detalle llamó la atención.

En la imagen aparecen el empresario George Nader, su hermano y colaborador Tonino Mebarak, además de De La Rúa.

Lo curioso es que a Shakira y su expareja se les vio muy juntos, incluso, la artista aparece con la mano derecha sobre el hombro del hijo del expresidente argentino, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre la posibilidad de que Shakira y De la Rúa hayan regresado tras 16 años de su relación.

Cabe recordar que la cantante colombiana estuvo durante más de 10 años en una relación sentimental con el argentino, desde el 2000 al 2011.