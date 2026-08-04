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Martes, 04 de agosto de 2026
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Shakira

Fotografía de Shakira junto a Antonio de la Rúa desata ola de especulaciones tras 16 años de su relación: un detalle llamó la atención

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira y Antonio de la Rúa en 2009 - Foto: EFE
Shakira y Antonio de la Rúa en 2009 - Foto: EFE
Shakira estuvo de visita en República Dominicana y dejó para el recuerdo una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo.

Shakira es sin duda una de las artistas más importantes a nivel mundial con miles de seguidores en todos los rincones del planeta.

La cantante fue protagonista de la última Copa del Mundo con su canción ‘Dai Dai’ y sus presentaciones en la inauguración y la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Es por eso que cualquier movimiento de la artista colombiana es seguido con detalle por los medios y sus propios seguidores.

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En los últimos días, la artista ha estado en el centro de la discusión por una inesperada fotografía en la que aparece junto a su expareja de hace 16 años, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre su actualidad sentimental.

Shakira estuvo de visita en República Dominicana y dejó para el recuerdo una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo.

La artista colombiana aparece junto a su expareja Antonio de la Rúa y otras personas, pero un detalle llamó la atención.

En la imagen aparecen el empresario George Nader, su hermano y colaborador Tonino Mebarak, además de De La Rúa.

Lo curioso es que a Shakira y su expareja se les vio muy juntos, incluso, la artista aparece con la mano derecha sobre el hombro del hijo del expresidente argentino, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre la posibilidad de que Shakira y De la Rúa hayan regresado tras 16 años de su relación.

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Cabe recordar que la cantante colombiana estuvo durante más de 10 años en una relación sentimental con el argentino, desde el 2000 al 2011.

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