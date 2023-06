Encuentran un collar de oro junto a un diente de un tiburón prehistórico entre los restos del Titanic

Un equipo de investigadores encontró un collar de oro con el diente de un tiburón prehistórico entre los restos del Titanic durante un escaneo digital.

De acuerdo con la empresa de investigación en aguas profundas Magellan, el collar permaneció en el fondo del océano por más de 100 años tras el hundimiento del Titanic en 1912.

En varias imágenes captadas por el escáner, se observa el collar de oro junto con un diente de megalodón, conocido científicamente como Otodus megalodon, un tiburón prehistórico de 17 metros de largo.

"Lo que no se sabe mucho es que el Titanic está dividido en dos partes y que hay un campo de escombros de tres millas cuadradas entre la proa y la popa", declaró Richard Parkinson, CEO de Magellan a los medios internacionales.

A inicios de este mes, los investigadores de Magellan y los realizadores cinematográficos de Atlantic Productions informaron que “un equipo de científicos utilizó el mapeo de las profundidades marinas para crear un 'Gemelo Digital' exacto de los restos del Titanic".

De esta manera, se logró descubrir algunos detalles e información sobre lo que ocurrió con la tripulación y los pasajeros en la noche del 14 de abril de 1912 tras el hundimiento del barco más famoso de la historia.

Asimismo en las últimas semanas, se conocieron imágenes inéditas en tercera dimensión de los restos del Titanic en el que fallecieron más de 1.500 personas.

El primer escaneado completo en tres dimensiones del Titanic reconstruye en alta resolución y con gran detalle los restos del barco que se encuentran en el Atlántico Norte, a más de 3.800 metros de profundidad.

Las imágenes en alta resolución, publicadas por la BBC, se conocieron gracias a las exploraciones hechas por la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd. y por Atlantic Productions, que se encuentran realizando un documental sobre el proyecto.

Para obtener las fotografías, se utilizaron varios sumergibles controlados a distancia desde un barco especializado, los cuales pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del "Titanic" en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

No se les permitió tocar nada "para no dañar los restos", explicó a la BBC Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, encargado de dirigir la expedición.

En las imágenes se puede ver el barco rodeado de escombros, con la popa y la proa separadas, incluso se alcanzan a observar pequeños detalles, como el número de serie de una de las hélices.