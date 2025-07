"Es extraño esto, solo por ser mayor": la curiosa reacción de tenista de 37 años tras ovación por haber vencido a jugadora 16 años menor y lograr récord en Wimbledon

La tenista alemana Laura Siegemund, de 37 años, tuvo una curiosa reacción, aunque cargada de alegría tras una ovación que recibió, durante un prolongado tiempo, tras ganar su partido de octavos de final a la argentina Solana Sierra, de 21 años, y convertirse en la jugadora más vieja en llegar a cuartos de final en la historia de la “era abierta” de Wimbledon.

La alemana, en la acostumbrada entrevista que tienen los ganadores de partidos en Wimbledon aún en la cancha, se mostró sorprendida por la reacción del público tras su victoria.

VEA TAMBIÉN Djokovic se clasificó a los octavos de final de Wimbledon y se adueñó de marca que solo han conseguido dos personas en la historia: una es Roger Federer o

“Es tan extraño recibir esta (ovación) solo por ser mayor”, expresó la alemana con cariño y agradecimiento por el trato recibido.

Siegemund se impuso a Sierra, que se había convertido en la primera 'lucky loser' en llegar a octavos de final de la prueba femenina de Wimbledon, en dos sets por un marcador de 6-3, 6-2.

Sierra, de 21 años y 101 del ranking mundial, eliminada en las clasificaciones de Wimbledon y repescada debido a la baja de la belga Greet Minnen, no pudo convertirse en la primera 'lucky loser' en alcanzar los cuartos de un Grand Slam.

"Hace una semana estaba fuera del torneo y ahora, en la segunda semana, es como un sueño para mí. Así que sí, estoy muy feliz con este resultado y me motiva para seguir adelante", señaló Sierra tras la derrota.

Siegemund, de 37 años y 104 del ranking, se impuso en una hora y 19 minutos, en un partido que tuvo dos interrupciones por la lluvia.

"Creo que fue un partido realmente difícil. Sabía que ella tenía mucha experiencia y que tiene un estilo de juego que no me gusta mucho. Pero tengo que mantenerme muy positiva después de todos estos días, estas semanas que he tenido. Así que estoy muy feliz y orgullosa por este resultado", añadió Sierra.

La veterana tenista germana alcanza de esta forma por primera vez los cuartos en Wimbledon, después de no haber ido más allá de segunda ronda hasta este año.

Siegemund iguala también con esta victoria su mejor resultado en un Grand Slam, tras llegar a esa instancia en Roland Garros en 2020.

La lluvia hizo su aparición desde el principio de partido, que se tuvo que detener cuando se llevaban cuatro puntos jugados, (30-30 con el servicio de Sierra), reanudándose una hora y veinte minutos más tarde.

Tras ese intervalo, la argentina, con dos errores no forzados, el segundo una doble falta, perdió su servicio en ese primer juego de partido (1-0).

Pero la argentina rompió el saque de su rival en el siguiente juego (1-1), aunque volvería a perder el suyo dos veces más en esa manga para caer en ese parcial por 6-3.

El partido se volvió a suspender por la lluvia al inicio del segundo set, cuando la alemana ganaba por 1-0 y contaba con una bola de break para romper el servicio de su rival. La germana ganó el primer punto tras la reanudación, colocándose con una ventaja de 2-0 en el set.

Siegemund volvería a romper el saque de Sierra en el último juego de la manga. Los errores no forzados de la argentina (29 frente a 17 de su rival) le pasaron factura.

"Creo que tuve algunas oportunidades en el primer set que no aproveché. No jugué muy bien esas oportunidades. Su juego no me iba mucho. Pero ella es muy inteligente y tiene mucha experiencia. Así que merece la victoria", dijo la argentina.

Pese a su derrota en octavos este domingo, su buena actuación en Wimbledon le servirá a Sierra para acercarse al puesto 60 del ranking.

En Wimbledon jugaba por tercera vez en el cuadro principal de un Grand Slam, después de caer en primera ronda en 2024 en el US Open y este año en Roland Garros.

Desde este año, la argentina entrena en la Academia Rafa Nadal, del extenista español, en Mallorca.

"Creo que la academia realmente me ayudó. Es un lugar muy bueno para entrenar y para ser muy profesional. Tienen un gran equipo y todos son muy buenas personas y superprofesionales. Así que creo que estoy en un buen lugar. Así que sí, estoy muy feliz de estar ahí", dijo Sierra tras su derrota.

Desde que Gisela Dulko llegara a tercera ronda en 2004, 2006, 2008 y 2009, ninguna argentina había llegado tan lejos sobre la hierba londinense.

Desde Paola Suárez, cuartofinalista en Wimbledon en 2004, ninguna argentina ha vuelto a alcanzar esa instancia.

La alemana se enfrentará en cuartos de final a la bielourrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, que derrotó en octavos a la belga Elise Mertens, 23 del ranking.