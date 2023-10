Esto es lo que la red social X cobrará a los nuevos usuarios por realizar funciones básicas dentro de la plataforma

Desde que el magnate sudafricano Elon Musk compró la red social Twitter, ahora X, los cambios que ha tenido la aplicación no han parado.

Cambios como: que los usuarios tengan que pagar para ser verificados, la limitación del contenido que ven, el reemplazo del logo de la plataforma y el renombramiento de las funciones básicas de la app, son algunas de las modificaciones implementadas.

Sin embargo, ante estos cambios, muchos de los internautas se han quejado expresando que todo lo hace Musk para poder perjudicar la experiencia del usuario y para “recuperar” el dinero que el magnate puso para poder comprar la aplicación.

Ahora, pese a las quejas de los usuarios X anunció que le empezará a cobrar un dólar anual a los usuarios nuevos para que puedan hacer uso de las funciones básicas de la plataforma.

De acuerdo con X, esto hace parte de un nuevo programa denominado ‘Not a bot’ y el cual será probado primero en Nueva Zelanda y Filipinas con el fin de reducir el spam.

“A partir de hoy, estamos probando un nuevo programa (Not A Bot) en Nueva Zelanda y Filipinas. Las cuentas nuevas y no verificadas deberán registrarse para obtener una suscripción anual de $1 para poder publicar e interactuar con otras publicaciones. Dentro de esta prueba, los usuarios existentes no se ven afectados”, explicó la plataforma.

X comunicó también que “esta nueva prueba fue desarrollada para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa. No es un generador de ganancias”.

“Y hasta ahora, las opciones de suscripción han demostrado ser la principal solución que funciona a escala”, añadió.

Por lo que, desde este martes, los usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas deberán seguir los dos siguientes pasos por si quieren hacer uso de las funciones básicas de X:

Las nuevas cuentas creadas en X, en estos dos países, deberán verificar su número telefónico primero

Deberán escoger el plan de suscripción de 1 dólar anual.

Luego de esto, tendrá algunos beneficios como: publicar contenido, dar Me gusta a las publicaciones, responder, volver a publicar y citar publicaciones de otras cuentas, marcar publicaciones.

La red social de Musk advirtió que los nuevos usuarios que no se suscriban “solo podrán realizar acciones de "solo lectura", como: leer publicaciones, ver videos y seguir cuentas”.

“Este nuevo programa tiene como objetivo defenderse contra bots y spammers que intentan manipular la plataforma e interrumpir la experiencia de otros usuarios de X. Esperamos poder compartir más sobre los resultados pronto”.

Aunque es el plan de suscripción de 1 dólar anual, los precios entre ambos países quedaron así: