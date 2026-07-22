La MLS abre investigación contra el Inter Miami por el fichaje de su nueva estrella

La Major League Soccer (MLS) inició una investigación acerca del proceso que permitió al Inter Miami fichar al mediocampista brasileño Carlos Henrique Casimiro, después de que Los Angeles Galaxy presentara una denuncia por una presunta violación de las normas de manipulación de jugadores, esto según el medio especializado en deportes, ESPN.

La liga confirmará que revisará el caso para determinar si el club de Florida realizó el contacto con el futbolista antes de tener los derechos requeridos para negociar su incorporación. Mientras el proceso se encuentra en curso, la MLS afirmó que recopilará la información relacionada con el caso y evitará adelantar posibles sanciones.

El conflicto comenzó debido al sistema de la Lista de Descubrimiento, un mecanismo utilizado por la MLS el cual regula el acceso de los clubes a determinados jugadores. Bajo este esquema, los equipos pueden registrar hasta cinco futbolistas y obtener prioridad para iniciar negociaciones con ellos antes que otras instituciones de la liga.

Casemiro se encontraba en la lista del Galaxy, |equipo que poseía los derechos prioritarios sobre el jugador. Por esa razón, Inter Miami tenía que llegar primero a un acuerdo con el conjunto de Los Ángeles antes de poder completar cualquier operación para incorporar al brasileño.

Según las reglas de la competición, un club que quiera un jugador protegido por otro equipo puede ofrecer 50.000 dólares en Fondos de Asignación General para adquirir el derecho de negociación. El equipo que posee la prioridad cuenta con un plazo determinado para aceptar la compensación y ceder los derechos o presentar una oferta que cumpla con los requisitos establecidos por la liga.

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En el caso de Casemiro, Inter Miami y LA Galaxy alcanzaron un acuerdo para que el club de la Conferencia Este pudiera hacerse con la prioridad de descubrimiento del futbolista . Sin embargo, ese entendimiento no impidió que la MLS continuara con la revisión de la denuncia presentada por el Galaxy.

La liga indicó que los detalles económicos y las condiciones del acuerdo entre ambos clubes se podrán conocer una vez que concluya la investigación por la presunta manipulación.