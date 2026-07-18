Diez goles, récord y un partido vibrante: Inglaterra se metió en el podio del Mundial 2026 al vencer a Francia

Este sábado se llevó a cabo el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, dos selecciones que estaban llamadas a buscar el campeonato pero que se quedaron en el camino.

Los ingleses se subieron al podio del torneo más importante del fútbol mundial en un vibrante partido al que le sobraron los goles.

El equipo de 'Los tres leones' se quedó con el tercer puesto venciendo 6-4 a 'Les Bleus' en el estadio de Miami.

Inglaterra salió a la cancha una nómina mixta y sin sus dos máximas figuras: el mediocampista Jude Bellingham y el delantero Harry Kane.

Por la misma línea saltó a la cancha el equipo francés, que mantuvo la base pero le dio la oportunidad a jugadores como Cherki y Zaire-Emery.

El marcador del partido se abrió rápido con un buen gol de Declan Rice para Inglaterra apenas al minuto 3 y un evidente control de parte de los británicos sobre los galos.

Posteriormente, al minuto 18, Inglaterra ratificó su dominio y marcó el segundo de la mano de Ezri Konsa.

Al minuto 36, los británicos dieron el tercer golpe con un insólito gol de Bukayo Saka mientras el portero Maignan estaba jugado en el suelo.

Con los primeros 45 minutos cumplidos, Saka repitió y marcó el cuarto para los ingleses, dejando a Francia totalmente devastada.

Para el segundo tiempo llegó el descuento francés con un gol de su máxima estrella, Kylian Mbappé, al minuto 48.

Apenas unos minutos después, el partido se apretó con un gol de Bradley Barcola al minuto 54.

Francia siguió demostrando su poder en el segundo tiempo y logró el 3-4 con otro golazo de Mbappé, mismo con el que se ubicó en lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Pese a la arremetida francesa, Inglaterra logró liquidarlo al 86 y se subió al podio tras un tiro de penal que Saka convirtió para acabar la Copa del Mundo con un hat-trick.

Ya en tiempo de descuento, Ousmane Dembelé buscó la remontada y logró el cuarto para Francia, sin embargo, dos minutos después, el recién ingresado Jude Bellingham le puso la cereza al pastel y se inventó una jugada que derivó en el sexto gol inglés.

Pero no todas fueron malas noticias para el seleccionado francés, pues Mbappé se convirtió provisionalmente en el goleador histórico de los mundiales con 22 tantos (uno más que Messi) y del actual campeonato con 10 (dos más que el argentino).

Así formó Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Désire Doué; Kylian Mbappé.

Así formó Inglaterra: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ivan Toney.