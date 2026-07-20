Fenómeno de El Niño en Colombia: así es como se puede reducir el consumo energético con ayuda de la tecnología

El Fenómeno de El Niño ya está en Colombia y la rapidez con la que ha aumentado la temperatura en el Pacífico ecuatorial ha generado una alta preocupación en las autoridades por una temporada que puede ser más intensa y extensa de lo normal.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, aseguró a la agencia Associated Press (AP) que, aunque que El Niño no es un fenómeno nuevo, "lo que sí es nuevo es su intensidad. Y debido a esa intensidad, también es nuevo cuánto tiempo podría durar y la zona que podría afectar".

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Y es que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) señaló en su actualización de mediados de julio que las condiciones del océano Pacífico ecuatorial central y oriental son compatibles con la presencia del fenómeno de El Niño.

Según la NOAA, las temperaturas de la superficie del mar permanecen por encima de los valores normales y las condiciones atmosféricas relacionadas con El Niño continúan desarrollándose.

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ghisliane Echeverry, había anticipado semanas atrás "incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país".

Las zonas con mayor vulnerabilidad frente a estos fenómenos, cabe resaltar, son el Pacífico, el Caribe y la zona Andina.

Para tratar de mitigar el evento, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, recalcó que las autoridades locales, como alcaldías y gobernaciones, son las responsables de tomar acciones correspondientes para atender la "emergencia climática".

En ese sentido, el Gobierno empezó a impulsar medidas para reducir el consumo de electricidad, tales como beneficios para los hogares que logren disminuir su demanda energética.

Para muchos colombianos, sin embargo, se convierte en un reto el reducir el consumo de electricidad de manera constante sin depender de recordar apagar cada electrodoméstico o modificar las rutinas del hogar.

Ante esto, expertos en tecnología han aprovechado los recursos que permiten gestionar el consumo de energía de manera más eficiente para ponerlas a disposición de los usuarios.

En la actualidad, cabe resaltar, existen herramientas que hacen posible programar el apagado automático del televisor durante la madrugada, desconectar el calentador cuando no hay personas en casa, encender únicamente las luces necesarias y monitorear desde el celular qué equipos siguen consumiendo electricidad.

Asimismo, existe una amplia serie de dispositivos que funcionan hoy en día por medio de energía solar, tales como cámaras de seguridad, que se han popularizado en los últimos años.

Se trata de soluciones que permiten disminuir el llamado "consumo fantasma" por los expertos: la energía que siguen utilizando muchos equipos electrónicos aun cuando aparentemente están apagados, un gasto silencioso que, acumulado en millones de hogares, incrementa la demanda energética del país.

"El ahorro de energía ya no tiene que depender de que alguien recuerde apagar cada dispositivo. Hoy la tecnología permite programar tareas cotidianas como desconectar equipos cuando no hay nadie en casa, controlar el consumo desde el celular o aprovechar soluciones alimentadas por energía solar", expone Adriana Gómez de VTA de More Products en un comunicado de la compañía.

"Más que tener muchos dispositivos, un hogar inteligente es aquel donde todos trabajan juntos para simplificar la vida de las personas y hacer un uso más eficiente de la energía", agrega Gómez.

En suma, acciones como programar el funcionamiento de los equipos, monitorear el consumo en tiempo real y aprovechar fuentes de energía renovable pueden generar un impacto significativo en Colombia cuando se multiplican en miles de hogares.