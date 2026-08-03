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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Dictadura en Venezuela

Se cumplen siete meses de la captura del dictador Nicolás Maduro: ¿Qué ha cambiado en Venezuela?

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, dictador venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Nicolás Maduro, dictador venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Según lo que se percibe, la transición política todavía es un "sueño", pues el núcleo del chavismo mantiene su control sobre los poderes públicos del país.

A siete meses de la captura del dictador Nicolás Maduro, Venezuela está bajo un "régimen interino" tutelado por orden de los Estados Unidos.

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Según lo que se percibe, la transición política todavía es un "sueño", pues el núcleo del chavismo mantiene su control sobre los poderes públicos del país.

Es decir, a pesar de la salida de Maduro, la maquinaria estatal, la Asamblea Nacional (presidida por Jorge Rodríguez) y las Fuerzas Armadas siguen controladas por la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Desde el arresto del tirano, Delcy Rodríguez ha asumido la conducción del Ejecutivo nacional y la representación internacional del país, modificando parcialmente su gabinete ministerial y removiendo a figuras históricas del ala más extremista del chavismo.

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Hasta el momento, Rodríguez mantiene una relación de estrecha cooperación y supervisión con Estados Unidos, cambiando radicalmente la retórica de confrontación por una dinámica de pragmatismo y negociación.

En el ámbito económico, el bolívar (moneda venezolana) se deprecia de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo: el dólar y el euro.

Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

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Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

Nicolás Maduro y Cilia Flores cumplen varios meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

Maduro y Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, Estados Unidos.

El proceso judicial contra el dictador venezolano y su esposa por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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