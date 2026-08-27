Alpine confirma la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La escudería Alpine oficializó la renovación del contrato del piloto argentino Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1, el anuncio ratifica la continuidad del bonaerense junto al francés Pierre Gasly, asegurado la alineación titular del equipo con sede en Enstone tras semanas de especulaciones en el mercado de pases.

Con esta confirmación, Colapinto disputará su cuarta campaña consecutiva en la máxima categoría del automovilismo mundial, tras debutar a finales de 2024 con Williams y su incorporación a la estructura francesa a mediados de 2025.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación para 2027. La consistencia es fundamental. Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron que pertenece a la Fórmula 1 y a este equipo”, declaró Flavio Briatore, ejecutivo de la escudería.

​Colapinto ha sumado 19 de los 63 puntos que acumula Alpine en la presente temporada, destacándose con un sexto puesto en Canadá y un séptimo lugar en el Gran Premio de Miami.

Tras la transición a las unidades de potencia de Mercedes y los cambios reglamentarios aplicados en el monoplaza A526, la escudería se posiciona en la pelea de la zona media de la parrilla junto a rivales como Audi y Racing Bulls.

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El bonaerense se convertirá en el cuarto piloto argentino en competir de forma consecutiva durante al menos cuatro temporadas en la Fórmula 1, uniéndose a Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann.

“Me siento muy feliz y a gusto aquí. Hemos progresado mucho en comparación con el año anterior y nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Agradezco la confianza depositada en mí para el futuro”, afirmó Colapinto tras la oficialización.

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El anuncio se produce en la antesala del Gran premio de Italia en Monza, donde el argentino recibirá el paquete de actualizaciones aerodinámicas en su vehículo que solo llevaba su compañero en el Gran premio de Países Bajos, con el objetivo de consolidar a Alpine en el quinto lugar del campeonato de constructores.