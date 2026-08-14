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El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
A pesar del nuevo escenario de transición en Venezuela y de la presión de Estados Unidos, Delcy Rodríguez volvió a mostrar su estrecha cercanía y desbordada admiración con el castrismo. En el centenario del natalicio del fallecido Fidel Castro, reivindicó al dictador cubano como un líder que “trasciende en el tiempo”, pese a su historial de represión y falta de libertades en la isla. Un mensaje que deja en evidencia que, pese al tutelaje de la administración Trump, el chavismo mantiene sus referentes ideológicos, rechazados por Washington y acusados de ser patrocinadores del terrorismo en la región.

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