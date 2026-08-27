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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Fútbol

Revelan que el Liverpool tendría acordado el fichaje por más de 100 millones de euros de un bicampeón de la UEFA Champions League

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Liverpool | Foto: EFE
Liverpool | Foto: EFE
Bradley Barcola dejaría el PSG debido a su falta protagonismo y sería la segunda compra más cara del Liverpool.

Liverpool está a punto de concretar el fichaje de Bradley Barcola procedente del Paris Saint-Germain, en una operación que va a superar los £100 millones garantizados y podría alcanzar los £120 millones incluyendo variables, según reportes que se publicaron este jueves, incluyendo el emblemático Here We Go de Fabrizio Romano.

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Las negociaciones entre los dos clubes progresaron en las últimas 48 horas y ya existe un acuerdo en principio para el traspaso del extremo francés de 23 años. Aún quedan detalles contractuales para que se resuelvan antes de que la operación pueda estar al completo cerrada.

La cifra hace que Barcola sea una de las grandes ventas del mercado y, de cerrarse en los términos que se han reportado, estaría convirtiéndose en la segunda contratación más cara en la historia del Liverpool, solo por detrás del sueco Alexander Isak.

El PSG estableció al principio una valoración mucho más elevada por el atacante. El club francés llegó a solicitar cerca de £145 millones, pero terminó rebajando sus pretensiones debido a la voluntad del jugador de salir de París y el interés firme del conjunto inglés.

Barcola perdió espacio en la plantilla parisina luego de la llegada de nuevos jugadores para el ataque. También decidió no renovar su contrato, que aún tiene dos años de vigencia. La presente situación favoreció la posibilidad de una venta en este mercado.

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El delantero llegó al PSG desde el Olympique de Lyon en 2023 y, desde aquel entonces, acumuló 152 partidos, 39 goles y 37 asistencias con el equipo parisino. Su incorporación significaría un refuerzo clave para el ataque del Liverpool, sobre todo por la salida de Mohamed Salah.

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, rechazó confirmar de forma pública el acuerdo, pero reconoció que espera noticias positivas acerca de la operación. Los reportes coinciden en que el club inglés busca finalizar el traspaso antes del cierre del mercado.

La llegada de Barcola de igual forma puede traer problemas en el interior de la propia plantilla. El francés juega casi siempre por la banda izquierda, posición en la que Liverpool ya tiene a Cody Gakpo. El neerlandés despertó interés de otros equipos, entre ellos Tottenham y Manchester City, razón por la cual su futuro puede quedar condicionado por la llegada del jugador francés.

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