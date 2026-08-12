El Deportivo Táchira se solidariza con el pueblo colombiano por el fuerte terremoto que enlutó al país hermano

El club de fútbol venezolano Deportivo Táchira se solidariza con el pueblo colombiano por el fuerte terremoto que enlutó al país vecino.

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Ante la trágica situación, el club 'aurinegro' emitió un emotivo comunicado para manifestar su respaldo incondicional a la nación 'cafetera'.

"Compartimos el pesar del pueblo colombiano ante los recientes eventos sísmicos que han sacudido al país. Conscientes de la dureza que supone enfrentar tanta incertidumbre, queremos hacerles llegar un cálido abrazo de hermandad", se lee en la circular.

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"Nuestra institución se solidariza con cada hogar damnificado, honrando aquel respaldo desinteresado que recibimos de ustedes durante nuestra propia tragedia", acota.

"Confiamos en que el impacto de este suceso será contenido y anhelamos que pronto encuentren en la reconstrucción de su cotidianidad la fortaleza requerida para salir adelante", añade.

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, se reportó un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo en Colombia, que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, también se sintió con intensidad en otras partes del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Manizales, ciudades en las que se han reportado afectaciones.

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Este suceso ya deja víctimas fatales, heridos y desaparecidos, de acuerdo con la información compartida por las autoridades locales.

En cuanto a Venezuela, cabe recordar: 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores, hasta el momento.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.