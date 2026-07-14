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Selección Colombia

Esta es la posición en la que terminó Colombia en el Mundial 2026 entre las 48 selecciones clasificadas

julio 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Los aficionados se han cuestionado qué tan importante fue la participación del combinado nacional teniendo en cuenta que no pudo superar su mejor certamen cuando en 2014 llegó hasta cuartos de final.

La selección Colombia concluyó su participación en el Mundial 2026 tras quedar eliminada hace unas semanas ante Suiza en una tanda de penaltis.

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Los aficionados se han cuestionado qué tan importante fue la participación del combinado nacional teniendo en cuenta que no pudo superar su mejor certamen cuando en 2014 llegó hasta cuartos de final.

Luego de la eliminación, se conoció la posición en la que terminó Colombia en el Mundial 2026 entre las 48 selecciones participantes.

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Según la tabla de posiciones donde se reflejan los puntos y la diferencia de goles, la Selección Colombia terminó ocupando el noveno lugar en la tabla general de las 48 selecciones participantes.

Cabe recordar que la Tricolor no perdió ninguno de los 5 partidos y solamente recibió un gol ante Uzbekistán. Además, Colombia fue una de las cinco selecciones que no perdieron ningún partido durante la cita orbital.

La tabla es liderada por España con 19 puntos, seguida de Francia con 18 y Argentina e Inglaterra con 16.

Colombia solo es superada, además, por México y Noruega, que terminaron con 12 puntos, y Marruecos y Suiza, con 11.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo incluso superó a selecciones como Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Alemania.

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Este noveno puesto en un Mundial ampliado a 48 selecciones plantea nuevos parámetros de evaluación. Colombia alcanzó los octavos de final, superando la fase de grupos sin contratiempos, pero no logró avanzar a la instancia de cuartos de final que hubiera significado estar entre las ocho mejores selecciones del mundo.

El formato expandido del Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, presentó nuevos desafíos y oportunidades para las selecciones participantes. En este contexto, la ubicación de Colombia en el top 10 mundial representa un resultado que divide opiniones entre quienes valoran la campaña invicta y defensiva sólida, y quienes esperaban un avance más profundo en el torneo.

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