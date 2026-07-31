Deportivo Cali sacude el mercado de pases tras presentar a uno de los máximos goleadores en la historia de Colombia como su refuerzo

El Deportivo Cali dio uno de los golpes más certeros en el mercado de pases del fútbol colombiano al confirmar oficialmente la contratación del experimentado delantero Carlos Bacca como su nuevo refuerzo para la Liga BetPlay II-2026.

El atacante de 39 años, de amplio recorrido por la Selección Colombia y tres veces campeón de la UEFA Europa League, llega al conjunto 'verdiblanco' tras desvincularse del Junior de Barranquilla.

Bacca firmó un contrato inicial por cinco meses con opción de renovación de cara a la temporada 2027 y lucirá el dorsal número 70 en la camiseta caleña.

​"Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!", anunció el club en sus canales oficiales.



La incorporación de Bacca busca potenciar la nómina dirigida por el venezolano Rafael Dudamel en un semestre determinante donde el Cali no solo apunta a pelear por el título de la liga y la Copa Colombia, sino también a alejarse definitivamente de los puestos de riesgo en la tabla del descenso.

VEA TAMBIÉN Promesa del fútbol colombiano le anotó al Barcelona en partido amistoso en el que estuvo presente Jude Bellingham o

​El goleador, que viene de recuperarse de una lesión en el talón de Aquiles, iniciará acondicionamiento físico y su debut oficial se proyecta para el próximo 8 de agosto ante Deportivo Pasto o en el duelo de Copa Colombia frente a Atlético Nacional.

Entre tanto, Deportivo Cali alista su visita de este sábado a Independiente Medellín por la segunda fecha del campeonato tras haber debutado con triunfo 2-0 ante Jaguares.

​Con esta importante apuesta económica apoyada por sus nuevos inversionistas, Deportivo Cali busca recuperar el protagonismo en el FPC y conseguir la clasificación a torneos internacionales, escenario del que se encuentra ausente desde el año 2022.