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Alcaldía de Baruta detecta 106 inmuebles en riesgo crítico tras el doblete sísmico registrado en Venezuela

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta (Venezuela) - EFE
Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta (Venezuela) - EFE
Varias viviendas de ese municipio están bajo 'etiqueta roja' (alto riesgo), debido a fallas estructurales graves por los terremotos.

La Alcaldía del municipio Baruta (Venezuela) detectó 106 inmuebles en riesgo crítico tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

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Al respecto, Darwin González, alcalde de Baruta, explicó que estas viviendas están bajo 'etiqueta roja' (alto riesgo), debido a fallas estructurales graves tras los terremotos.

González detalló además que la Alcaldía ha recibido 1.340 solicitudes de inspección a domicilios que sufrieron afectaciones.

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Baruta queda en el centro-norte de Venezuela, ubicado geográficamente en el sureste del área metropolitana de Caracas.

Aunque forma parte integral de la Gran Caracas, política y administrativamente pertenece al Estado Miranda.

El pasado martes 21 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.346.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.

 

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