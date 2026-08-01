Accidente de una avioneta que transportaba turistas en el sur de Perú deja al menos 13 muertos

Una avioneta se estrelló este sábado en Perú y dejó 13 muertos. Ningún tripulante ni pasajero sobrevivió a la tragedia. De acuerdo con la información preliminar, entre las víctimas se encuentran el piloto, el copiloto y 11 turistas. Hasta el momento, se desconoce la nacionalidad de los pasajeros.

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El medio local La República reportó que la aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco y se dirigía a sobrevolar las Líneas de Nasca, un sitio arqueológico prehispánico de la zona en el que se encuentran un grupo de geoglifos gigantes trazados en el desierto.

La mejor forma de apreciar estas figuras es mediante un sobrevuelo en avioneta, una actividad que suelen realizar los turistas que visitan el país. Sin embargo, la aeronave se estrelló en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, ubicado a unos cuatro kilómetros de la ciudad de Nasca.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave despegó con 11 turistas, además del piloto y el copiloto. El reporte oficial de las autoridades señala que ninguno sobrevivió al accidente.

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La aeronave pertenece a la empresa Aerodiana, que realiza sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca y también ofrece servicios de chárter privado y carga aérea, según información publicada en su página oficial.

Se espera que en las próximas horas las autoridades informen la identidad de las personas fallecidas y logren establecer las causas del accidente.