NTN24
Sábado, 01 de agosto de 2026
Sábado, 01 de agosto de 2026
Perú

Accidente de una avioneta que transportaba turistas en el sur de Perú deja al menos 13 muertos

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
Según información preliminar, los fallecidos serían el piloto, el copiloto y 11 turistas que iban a bordo.

Una avioneta se estrelló este sábado en Perú y dejó 13 muertos. Ningún tripulante ni pasajero sobrevivió a la tragedia. De acuerdo con la información preliminar, entre las víctimas se encuentran el piloto, el copiloto y 11 turistas. Hasta el momento, se desconoce la nacionalidad de los pasajeros.

o

El medio local La República reportó que la aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco y se dirigía a sobrevolar las Líneas de Nasca, un sitio arqueológico prehispánico de la zona en el que se encuentran un grupo de geoglifos gigantes trazados en el desierto.

La mejor forma de apreciar estas figuras es mediante un sobrevuelo en avioneta, una actividad que suelen realizar los turistas que visitan el país. Sin embargo, la aeronave se estrelló en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, ubicado a unos cuatro kilómetros de la ciudad de Nasca.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave despegó con 11 turistas, además del piloto y el copiloto. El reporte oficial de las autoridades señala que ninguno sobrevivió al accidente.

o

La aeronave pertenece a la empresa Aerodiana, que realiza sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca y también ofrece servicios de chárter privado y carga aérea, según información publicada en su página oficial.

Se espera que en las próximas horas las autoridades informen la identidad de las personas fallecidas y logren establecer las causas del accidente.

Temas relacionados:

Perú

Accidente aéreo

Avioneta

Muertos en Perú

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las únicas dos personas con representatividad (…) no estarán": Héctor Schamis sobre el diálogo en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"No le fue tan bien a su 'sugar daddy' Maduro": embajador de EE. UU. ante la ONU advierte al dictador Daniel Ortega por cerrar la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua

Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Entretenimiento

La justicia de EE. UU. mantiene en suspenso la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Ismael 'El Mayo' Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

México presume que captura del 'Mayo' Zambada fue producto de un pacto con hijo del "Chapo" con EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Ancelotti

Carlo Ancelotti afirma que la selección de Brasil comenzará un proceso de renovación y se refirió al futuro de Neymar

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Así fue la participación de los Ghetto Kids de Uganda en la apertura de concierto de Shakira en Estados Unidos

Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"No le fue tan bien a su 'sugar daddy' Maduro": embajador de EE. UU. ante la ONU advierte al dictador Daniel Ortega por cerrar la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua

Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Entretenimiento

La justicia de EE. UU. mantiene en suspenso la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra / FOTO: EFE
Mundial 2026

En un partidazo, Bellingham llevó a Inglaterra a la semifinal del Mundial dejando en el camino a Noruega

Ismael 'El Mayo' Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

México presume que captura del 'Mayo' Zambada fue producto de un pacto con hijo del "Chapo" con EE. UU.

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La agresión de Jude Bellingham a un jugador argentino tras la derrota ante Argentina en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre