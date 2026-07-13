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Lunes, 13 de julio de 2026
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Noruega

La selección de Noruega fue recibida en Oslo y participó en el 'Remo vikingo' más grande que se ha hecho desde que se popularizó

julio 13, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Recibimiento a la selección de Noruega / FOTO: EFE
Recibimiento a la selección de Noruega / FOTO: EFE
Como héroes fueron recibidos los jugadores de la selección por su histórica participación en el Mundial que llegó a su fin en los cuartos de final a manos de Inglaterra.

Miles de personas dieron este lunes un recibimiento triunfal en Oslo a la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, el mejor resultado de su historia.

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Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente. Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

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La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó hacia las 21H30 locales (19H30 GMT) frente a la multitud para iniciar el ya famoso "Ro" vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea "ro" (remar en noruego), que hace las veces de canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.

"Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico", declaró el capitán de la selección, el volante ofensivo Martin Odegaard, al canal público NRK.

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La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo.

Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald.

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