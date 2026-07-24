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Donald Trump

"Es un racista": la polémica frase con la que Trump se refirió a LeBron James; ¿por qué lo dijo?

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
LeBron James y Donal Trump (EFE)
LeBron James y Donal Trump (EFE)
A sus 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga anunció que jugará en los Philadelphia 76ers.

Se acabó la novela de medio año en la NBA: LeBron James ha anunciado oficialmente que jugará las próximas dos temporadas con los Philadelphia 76ers, un movimiento que sacude al deporte tras semanas de incertidumbre.

A sus 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga rompió el silencio tras salir de los Angeles Lakers y tras confesar que meditó seriamente colgar las botas al término de la pasada campaña.

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"Esta es mi última decisión. No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme, competir y sentir la emoción de ganar un campeonato", afirmó 'King James' en su cuenta de X.

Este inesperado movimiento ha causado reacciones desde todos los rincones del mundo, sin embargo, una de las más sonadas ha sido la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó un polémico comentario sobre el deportista-

"¿Dónde te posicionas en el debate LeBron vs. Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos?" le preguntó un reportero al presidente Trump durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca.

"Bueno, Michael Jordan es un tipo que es amigo mío. Juego golf con él, es un tipo realmente bueno", dijo el mandatario.

Sin embargo, al referirse al nuevo jugar de los 76ers , James lanzó un controvertido señalamiento:

"Creo que LeBron es — tal vez sea un racista, pero tal vez no le gusta Trump. No sé, pero solo me gustan las personas que me quieren, así que diría Michael Jordan sin duda".

¿Por qué Trump apuntó contra LeBron James?

Desde 2021, tras el auge del movimiento 'Black Lives Matter', el basquebolista ha levantado su voz en diversas ocasiones para denunciar el racismo y apuntar contra las autoridades de Estados Unidos en los casos de brutalidad policía contra personas afroamericanas.

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En ese entonces, James publicó en redes sociales un mensaje contra un policía blanco involucrado en la muerte de una adolescente afroestadounidense.

La publicación de James levantó críticas en el ámbito político, especialmente del presidente Trump, que emitió un comunicado dedicado al tema.

"LeBron James debería centrarse en el basquetbol", afirmó.

Y añadió que "sus diatribas racistas son divisivas, desagradables, insultantes y degradantes. Puede que sea un gran jugador de basquetbol, pero no está haciendo nada para unir a nuestro país".

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