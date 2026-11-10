“La captura de Maduro abrió el camino para un futuro mejor”: Marco Rubio defiende al secretario de Guerra ante intento de juicio político

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante los cuestionamientos por diferentes operaciones militares de la Administración de Donald Trump. En una comparecencia frente a la prensa en París, Rubio también justificó la captura de Nicolás Maduro y afirmó que esa operación abrió una nueva posibilidad para Venezuela.

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“En el caso de Nicolás Maduro, en muchos aspectos fue una operación de aplicación de la ley, porque era un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos que fue capturado y llevado ante la justicia”, aseguró Rubio al referirse al operativo hecho el pasado 3 de enero.

El funcionario añadió que la acción tuvo consecuencias que, a su juicio, van más allá del proceso judicial en Estados Unidos. “Tuvo el impacto adicional de abrir y allanar el camino para que Venezuela tuviera un futuro mejor”, dijo.

Sus declaraciones se hicieron en medio de las iniciativas impulsadas en el Congreso de Estados Unidos para someter a Hegseth a un proceso de juicio político. Las acusaciones tienen relación con decisiones militares de la Administración Trump, incluyendo las operaciones contra el régimen iraní, Yemen y embarcaciones señaladas por Washington de estar vinculadas con el narcotráfico, así como el operativo en Venezuela.

Rubio aseguró que el presidente, como comandante en jefe, tiene atribuciones para responder a amenazas contra la seguridad nacional. “El presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe y tiene derecho a defender a este país y a hacer frente a las amenazas inminentes que representan un peligro para Estados Unidos, y así lo ha hecho”, indicó.

En particular, defendió las acciones en contra de embarcaciones que, según el Gobierno de los Estados Unidos, transportaban drogas. “No sé cómo alguien podría argumentar que los narcotraficantes que intentan importar veneno a nuestro país no son una amenaza inminente. Es una amenaza real e inminente y ha sido abordada”, dijo.

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El jefe de la diplomacia también respaldó de manera directa a Hegseth y aseguró que el secretario actuó siguiendo instrucciones presidenciales. “Pete ejecutó una orden directa del comandante en jefe”, sostuvo, antes de asegurar que las operaciones se hicieron de manera efectiva.

La defensa de Rubio se suma a la postura de la Casa Blanca ante las críticas acerca del alcance de las facultades presidenciales para ordenar operaciones militares. Mientras tanto, el debate de la legalidad y las consecuencias de esas decisiones sigue en el escenario político norteamericano.