Delcy Rodríguez encabeza acto de conmemoración de los 250 años de independencia de EE. UU. en la Plaza Washington de Caracas: "Ahora sí lo he visto todo"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, encabezó el acto de conmemoración de los 250 años de independencia de EE. UU. en la Plaza Washington de Caracas.

A la sucesora de Maduro se le vio junto a dos arreglos florales y varios de sus colaboradores, mientras una orquesta tocaba el himno de los Estados Unidos.

Asimismo, en la ceremonia estuvo presente John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., junto a parte de su equipo de trabajo.

Dicha situación abrió la discusión en varias redes sociales. "Increíble y los muertos de La Guaira, ni un monumento ni ofrenda de flores", dijo una usuaria en la red social X.

"Ahora sí lo he visto todo. Pienso que es un mal momento para ser chavista", agregó otro usuario, también en X.

Posterior a la detención y extracción del dictador Nicolás Maduro, la relación entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical.

Puntualmente, el gobernante republicano y la sucesora de Maduro han tenido un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

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A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

La definición del calendario electoral se mantiene como un "asunto pendiente" dentro del diálogo político en el que participan integrantes del chavismo y dirigentes de la oposición.