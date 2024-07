Entre lágrimas: así fue el homenaje al tenista Andy Murray en el último Wimbledon de su carrera

Andy Murray se despide este año de Wimbledon y el adiós está más cerca, tras perder este jueves en el torneo de Londres con su hermano Jamie, frente a la dupla australiana formada por Rinky Hijikata y John Peers, por 7-6 (8/6) y 6-4.

Finalizado el encuentro, el escocés recibió un emotivo homenaje por parte de la organización en el que incluso lloró.

Después de la derrota, la multitud abarrotada vio un video de los momentos más destacados de la carrera de Murray, con cálidos homenajes rendidos por una galaxia de estrellas, entre ellas Roger Federer, Rafael Nadal y su ex compañera de dobles mixtos Serena Williams.

En el emotivo homenaje estuvieron presentes sus padres, Judy y Willie, y su esposa Kim, además de sus dos de sus hijas.

"Quiero jugar para siempre, me encanta este deporte y me ha dado muchísimo. Me ha enseñado muchas lecciones a lo largo de los años que puedo usar durante el resto de mi vida. No quiero parar, así que es difícil", dijo el tenista entre lagrimas.

Tras ser baja en el torneo individual, a Andy Murray le queda ahora solo el doble mixto, que jugará con su compatriota Emma. Cabe recordar que Murray fue operado hace poco más de una semana de un quiste en la columna vertebral, a sus 37 años, motivo por el cual tuvo que renunciar a disputar su último Wimbledon en simples, y anunció que colgará la raqueta probablemente después de los Juegos Olímpicos de París.

La carrera de Murray, ganador de tres torneos del Grand Slam y de dos oros olímpicos, ha estado marcada en los últimos años por sus problemas físicos, que le han obligado a jugar desde 2019 con una prótesis metálica.