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"No hay manera de jugar sin él": Argentina perdió ante Uruguay en el primer partido sin Messi

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Selección de Argentina - EFE
Selección de Argentina - EFE
La Albiceleste cayó 2-1 en La Bombonera, en un clásico marcado por un autogol, un tanto inesperado y la falta de contundencia del equipo de Lionel Scaloni.

La ausencia de Lionel Messi se sintió en La Bombonera. Argentina empezó una nueva etapa sin su máximo referente con una derrota por 2-1 frente a Uruguay, en un amistoso internacional que dejó una mezcla de frustración y preocupación. Aunque el equipo de Lionel Scaloni tuvo momentos de dominio y generó oportunidades, la falta de eficacia y dos acciones desafortunadas hicieron que se inclinara el clásico rioplatense a favor de la Celeste.

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El partido tenía un significado especial: era el primero de la selección argentina desde la despedida internacional de Messi, quien puso fin a su recorrido con la Albiceleste en octubre, luego de más de 20 años y de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.

Scaloni ya anticipó que reemplazar al capitán no sería una tarea sencilla. “No hay manera de buscar jugar sin él, ahora intentaremos hacer un juego similar pero con diferentes alternativas”, reconoció el entrenador en la conferencia antes del compromiso. La noche en Buenos Aires culminó dándole una dimensión aún mayor a esas palabras.

En la primera mitad, Argentina tuvo aproximaciones peligrosas y halló espacios para atacar. Julián Álvarez contó con oportunidades para abrir el marcador, pero el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín respondió cuando fue exigido. La Albiceleste manejó algunos tramos del encuentro, pero no consiguió transformar ese dominio en goles.

La mala fortuna apareció apenas inició el segundo tiempo. A los 48 minutos, una jugada de pelota parada finalizó con un despeje de Lisandro Martínez que rebotó en su compañero Leonardo Balerdi y se metió en la propia portería. Uruguay encontró así una ventaja que no consiguió construir por medio de su juego ofensivo.

Cinco minutos después llegó otro golpe para los locales. Maximiliano Araújo aprovechó un tiro de esquina y desvió el balón para superar al arquero Gerónimo Rulli. En cuestión de minutos, Argentina pasó de buscar la victoria a tener que remontar dos goles en contra.

La reacción llegó al minuto 73, cuando Julián Álvarez aprovechó una asistencia de Gianluca Prestianni y descontó para los campeones del mundo. El tanto reanimó a la afición y al equipo, que buscó el empate en los minutos finales, pero no encontró la precisión que necesitaba para evitar la derrota.

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El resultado dejó a Uruguay celebrando en territorio argentino y a Scaloni con varias conclusiones por revisar. La selección mantiene una base de futbolistas con experiencia y cuenta con jóvenes que quieren ganar protagonismo, pero el primer examen sin Messi evidenció que encontrar nuevas sociedades ofensivas será uno de los grandes desafíos.

Argentina va a tener una nueva oportunidad para cerrar el año con mejores sensaciones cuando enfrente a Costa Rica el próximo martes en Córdoba. Será otro paso en una transición que apenas empieza y que exige resultados, pero también encontrar una identidad capaz de mantenerse sin el jugador que marcó una época dorada.

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