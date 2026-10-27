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Kylian Mbappé

LaLiga "lamenta" las declaraciones de Mbappé sobre Mao Zedong a quien llamó dictador y pide disculpas a China

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
El astro francés está haciendo frente a una oleada de críticas y cancelación de contratos publicitarios por este vídeo.

LaLiga de España lamentó "profundamente" este martes las declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, en un vídeo en el que parece bromear sobre el histórico líder Mao Zedong y pidió disculpas a China.

"En nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas citado en un comunicado del campeonato español.

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"Desde LaLiga queremos expresar nuestro profundo pesar por las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa entre el pueblo chino", añadió Tebas.

El presidente del campeonato español dejó claro que los comentarios del astro francés "son a título personal y no representan" a la competición.

LaLiga reaccionó así al malestar causado en China por un vídeo que circula en internet.

En él, el delantero del Real Madrid parece decir que el meme más gracioso que ha visto es un fotomontaje de su rostro superpuesto al de quien cree que es "un dictador chino".

La referencia parece apuntar a un meme que muestra el rostro de Mbappé sobre una imagen del histórico dirigente chino Mao Zedong, uno de varios montajes que combinan los rasgos del capitán de la selección francesa con figuras históricas.

El astro francés está haciendo frente a una oleada de críticas y cancelación de contratos publicitarios por este vídeo.

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Tebas destacó la relación "de confianza, cooperación y amistad" construida por LaLiga con las instituciones y autoridades chinas y "especialmente, con los millones de aficionados chinos que siguen y disfrutan del fútbol español".

"No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los más de 20 clubes que integran nuestras competiciones profesionales, a nuestros socios y, sobre todo, a los aficionados chinos", aseguró el presidente de LaLiga.

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