NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Papa León XIV

El Papa León XIV sufraga por correo en las elecciones de medio término de EE UU. : es la primera vez que un pontífice ejerce su derecho al voto

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El Vaticano confirmó que el pontífice hizo uso de su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos.

El papa León XIV, el primer pontífice de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, ha votado en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, siendo la primera vez que se tiene constancia de que un papa vote en unas elecciones políticas.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, que ha tenido enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó su voto por correo en Chicago, según informó el Vaticano el viernes.

o

El pontífice, nacido en Chicago, "ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo" y cree en "el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", según el comunicado.

Un distanciamiento ocurrido a principios de este año entre el presidente Donald Trump y el papa acaparó titulares en todo el mundo.

Leo y Trump chocaron repetidamente por las críticas del Papa a la dura represión contra la inmigración en Estados Unidos y a la guerra contra Irán, y Trump calificó al pontífice de "débil" en materia de delincuencia y de "terrible" en política exterior.

El Papa dijo que "no le tenía miedo" a Trump.

En abril, tras la amenaza de Trump de destruir Irán, Leo hizo un llamamiento a todos para que pusieran de su parte por la paz, instándolos a "contactar con las autoridades —líderes políticos, congresistas— para pedirles, para decirles, para trabajar por la paz y rechazar la guerra y la violencia".

o

Las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre.

En septiembre, Leo instó a los fieles a deshacerse de "toda pasividad e indiferencia" ante los acontecimientos actuales.

"No podemos permanecer como espectadores pasivos; al contrario, debemos escuchar con el corazón, permitir que nos interpelen y participar", dijo durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro.

Robert Francis Prevost, como se le conocía antes de su elección papal, votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010 y en tres primarias republicanas en los años siguientes, según el New York Times, que cita registros estatales y locales.

En las elecciones primarias de Illinois, los votantes pueden elegir la papeleta de cualquier partido en las urnas, y Prevost varió en su selección, según se indicó.

Prevost pasó casi dos décadas como misionero en Perú y tiene doble ciudadanía, estadounidense y peruana.

"El Santo Padre también ha confirmado que, durante sus años de residencia en Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo", dijo el Vaticano.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Votación

Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Elecciones

Vaticano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuando capturaron a Maduro “sentí un alivio y la verdad mucha alegría”: Isabel Díaz Ayuso

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegaron sistemas antimisiles en la residencia privada de Trump en Florida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz
Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Regimen chavista

"El país está esperando presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ilustración del juez Alvin Hellerstein - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Murió Alvin Hellerstein, juez encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz
Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Regimen chavista

"El país está esperando presidenciales, pero no sé si esas son las que vamos a tener": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ilustración del juez Alvin Hellerstein - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Murió Alvin Hellerstein, juez encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Perkins Rocha y María Corina Machado - EFE
Regreso María Corina Machado

"Después del Orinoco, el 25 de octubre nació un gran río de gente": Perkins Rocha habló con NTN24 sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela y la ruta electoral

Balón de Oro (EFE)
Balón de Oro

Se conocen a dos de los artistas que cantarán en la gala del Balón de Oro, presentada por emblemático exdelantero: "otras sorpresas están programadas"

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella rechaza atentado contra exalcalde de Jamundí y ordena capturar a los responsables del ataque

Integrantes de Migración Colombia participan en un operativo este martes, en Cúcuta-Foto EFE
Migración Colombia

Así fue el operativo de Migración Colombia para expulsar a Venezuela a 98 extranjeros vinculados con supuestas redes criminales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023