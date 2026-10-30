El Papa León XIV sufraga por correo en las elecciones de medio término de EE UU. : es la primera vez que un pontífice ejerce su derecho al voto

El papa León XIV, el primer pontífice de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, ha votado en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, siendo la primera vez que se tiene constancia de que un papa vote en unas elecciones políticas.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, que ha tenido enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó su voto por correo en Chicago, según informó el Vaticano el viernes.

El pontífice, nacido en Chicago, "ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo" y cree en "el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", según el comunicado.

Un distanciamiento ocurrido a principios de este año entre el presidente Donald Trump y el papa acaparó titulares en todo el mundo.

Leo y Trump chocaron repetidamente por las críticas del Papa a la dura represión contra la inmigración en Estados Unidos y a la guerra contra Irán, y Trump calificó al pontífice de "débil" en materia de delincuencia y de "terrible" en política exterior.

El Papa dijo que "no le tenía miedo" a Trump.

En abril, tras la amenaza de Trump de destruir Irán, Leo hizo un llamamiento a todos para que pusieran de su parte por la paz, instándolos a "contactar con las autoridades —líderes políticos, congresistas— para pedirles, para decirles, para trabajar por la paz y rechazar la guerra y la violencia".

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Las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre.

En septiembre, Leo instó a los fieles a deshacerse de "toda pasividad e indiferencia" ante los acontecimientos actuales.

"No podemos permanecer como espectadores pasivos; al contrario, debemos escuchar con el corazón, permitir que nos interpelen y participar", dijo durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro.

Robert Francis Prevost, como se le conocía antes de su elección papal, votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010 y en tres primarias republicanas en los años siguientes, según el New York Times, que cita registros estatales y locales.

En las elecciones primarias de Illinois, los votantes pueden elegir la papeleta de cualquier partido en las urnas, y Prevost varió en su selección, según se indicó.

Prevost pasó casi dos décadas como misionero en Perú y tiene doble ciudadanía, estadounidense y peruana.

"El Santo Padre también ha confirmado que, durante sus años de residencia en Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo", dijo el Vaticano.