Crece la tormenta en la FIFA: federación rompe con Infantino y le quita su apoyo al frente de las próximas elecciones

La grieta política dentro de la FIFA suma un nuevo y tenso capítulo. La Federación Galesa de Fútbol (FAW, por sus siglas en inglés) se convirtió este lunes en la primera federación en retirar su apoyo al presidente del organismo, Gianni Infantino, con miras al ciclo de reelección 2027-2031.

La postura de las autoridades galesas surge como respuesta inmediata a la controversial propuesta presentada por la entidad madre del fútbol mundial, la cual contemplaba la venta de participaciones privadas en los derechos de la Copa del Mundo.

En un contundente comunicado, la federación galesa argumentó una grave pérdida de confianza en el liderazgo de la institución rectora del fútbol global.

“Los recientes fallos en la gobernanza, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero es un error que no podemos aceptar”, dijo el organismo en un comunicado.

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La controversia estalló luego de que la FIFA anunciara un plan para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial proyectada para controlar las operaciones comerciales y el desarrollo de eventos principales, de los cuales la Copa del Mundo es la joya de la corona.

El proyecto generó una rápida y contundente reacción en cadena. La UEFA rechazó enfáticamente la iniciativa, advirtiendo que sus federaciones afiliadas que representan a los ganadores de 13 de los mundiales disputados en la historia se abstendrán de participar en las competiciones organizadas por la FIFA de mantenerse dicho plan.

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Ante el rechazo masivo y la amenaza de una fractura institucional, Infantino emitió un comunicado que la FIFA desistió definitivamente de crear dicha filial tras “escuchar atentamente a todas las partes”, sin embargo, el repliegue no evitó que federaciones como la de Gales marcaran una postura firme en contra de su gestión.