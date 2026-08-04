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Martes, 04 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

A pocas horas de dejar el poder, Petro lanza amenaza de "guerra civil" por la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia (AFP)
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia (AFP)
La bancada de la izquierda en el Congreso, liderada por Iván Cepeda, que perdió las elecciones, anunció que no asistirá a la posesión de De la Espriella.

Se acerca el esperado momento de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente Colombia en una poco habitual ceremonia legislativa en la ciudad de Cali, contrario a la costumbre centenaria de hacerlo en Bogotá frente al Congreso.

El país se prepara para una nueva etapa política en medio de una fuerte oleada de violencia y una profunda polarización.

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A pocas horas de dejar la Casa de Nariño y con una polémica visita a la dictadura de Cuba, Petro no ha cesado los ataques y los señalamientos de supuesto fraude electoral en los recientes comicios generales.

"Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo y es la posesión del presidente ilegítimo", dijo el lunes Petro en una declaración a medios desde el palacio presidencial en Bogotá.

Para el izquierdista saliente, en el balotaje presidencial de junio hubo un "fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme", presuntamente fraguado desde el exterior en contra del izquierdista Iván Cepeda.

Y aseguró que "dineros extranjeros y empresas extranjeras con la capacidad de cambiar algoritmos" interfirieron en el resultado del proceso electoral.

Antes de la elección, De la Espriella recibió el apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Petro, que ha señalado la "injerencia" de Trump en la política colombiana por su respaldo explícito a De la Espriella y sugirió el lunes que el presidente electo pretende extraditarlo a Estados Unidos bajo falsas acusaciones.

Petro también avizoró una "guerra civil" por el rechazo que genera ese y otros planes del próximo gobierno.

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"Está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia", enfatizó Petro, que presentó a la prensa su retrato oficial que será exhibido en la casa presidencial junto a los cuadros de otros antiguos jefes de Estado.

A su vez, la bancada de la izquierda en el Congreso, liderada por Iván Cepeda, que perdió las elecciones, anunció que no asistirá a la posesión de De la Espriella y llamó ese día a una jornada de movilizaciones sociales en la capital Bogotá, Cali y Barranquilla.

Por su parte, el oficialismo entrante teme un estallido de protestas como las que Petro respaldó contra su antecesor, Iván Duque, entre 2019 y 2021.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes.

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