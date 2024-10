'Dibu' Martínez apuntó contra camarógrafo al que agredió en juego de Eliminatorias ante Colombia: "Era invasivo, se estaba riendo"

El arquero de la selección de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se refirió a la polémica que protagonizó al término del juego de Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia golpeando a un camarógrafo que realizaba su trabajo para la transmisión televisiva del encuentro.

En charla con DSports, el guardameta de la selección Albiceleste apuntó contra el camarógrafo colombiano Jhonny Jackson y lo acusó de burlarse de la derrota 2 a 1 ante Colombia.

"No había necesidad de lo que hizo, era invasivo, se estaba riendo”, contó el portero argentino que fue sancionado con dos fechas de Eliminatorias y se perdió los juegos ante Venezuela y Bolivia semanas atrás.

Incluso, Martínez calificó de injusta la decisión del máximo ente del fútbol internacional, al tiempo que le envió buenos deseos al camarógrafo colombiano.

“Pero ya está, quedó ahí. Acepté la sanción, injusta, la verdad. Ojalá le vaya bien”, indicó.

Cabe recordar que el mismo Jhonny Jackson salió a contar los detalles del polémico suceso y dijo haber sentido rabia por la agresión que recibió haciendo su trabajo.

“Me acerco a él y de la nada el Dibu me tiró, me dio rabia, me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara”, contó después del encuentro.

Además, negó cualquier provocación al portero argentino por la derrota ante Colombia el pasado 10 de septiembre.

“Todo el tiempo estoy persiguiendo jugadas por la banda, al final del partido, la producción nos envía a la cancha a tomar reacciones como el cualquier partido de fútbol. Me ponchan, él saluda al arquero suplente, luego a Durán y yo no digo nada”, narró.