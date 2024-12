Director técnico del Once Caldas señala al árbitro con gritos y duras palabras por jugada que considera dejó afuera a su equipo de la final de fútbol colombiano

Hernán Darío Herrera, director técnico del Once Caldas, no se guardó nada en la que fue su última conferencia de prensa del año tras la eliminación de su equipo en los cuadrangulares del torneo de segundo semestre del fútbol colombiano.

Herrera se pronunció luego de que su equipo perdiera ante el Tolima por 1 a 0, un marcador que le impidió al Once Caldas avanzar a la final.

El entrenador se refirió en concreto a una jugada que se dio en los últimos minutos de juego sobre la que muchos fanáticos y comentaristas han opinado que hubo un penalti cometido en contra de un jugador del Once Caldas.

El aparente penal no fue sancionado lo que le impidió al equipo de Manizales tener la oportunidad de empatar el partido, un resultado que le hubiera bastado para clasificarse a la final.

Ante esa situación Herrera se pronunció con dureza e incluso lanzó improperios contra el arbitraje.

“Da verraquera, que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje nos lo quite. Da putería. No puede ser. Nosotros hemos luchado. El once ha trabajado. Un señor que no pite un penal de esos y no mire el VAR es descaro”, lamentó.

La indignación del técnico se dio principalmente debido a que la jugada no fue revisada por los jueces del VAR.

El Tolima se clasificó a la final como ganador del Grupo B de los cuadrangulares y se enfrentará en la final al Atlético Nacional que hizo lo propio en el Grupo A que compartía con los clubes bogotanos, Santa Fe y Millonarios, y el Pasto.

Nacional logró la clasificación tras vencer 3 a 0 a Santa Fe en Bogotá y aprovechando el empate en la última fecha del Millonarios de Falcao García ante el Pasto.