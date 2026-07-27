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Lunes, 27 de julio de 2026
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Casa de Nariño

La Casa de Nariño se convertirá en museo: Abelardo de la Espriella no gobernará desde la histórica sede presidencial

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa de Nariño - AFP
Casa de Nariño - AFP
El presidente electo ordenó a la ministra de Cultura designar abrir la sede del Ejecutivo al público y trasladar la Presidencia al Palacio de San Carlos como parte de sus estrategia para llevar el gobierno a las regiones.

La Casa de Nariño, sede del poder Ejecutivo colombiano durante décadas, dejará de albergar el despacho presidencial para convertirse en un museo abierto al público. Así lo anunció el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al confirmar que no gobernará desde el histórico palacio tras asumir el cargo este 7 de agosto.

 

A través de un mensaje en sus redes sociales, de la Espriella reveló que encomendó la transición de la emblemática edificación a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín.

 

La decisión busca transformar la tradicional sede del gobierno en un espacio de acceso ciudadano, mientras que las labores oficiales de la Presidencia en Bogotá se trasladarán al Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería.

 

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El cambio de destino de la Casa de Nariño marca el inicio de una reconstrucción orientada a descentralizar la administración pública. El nuevo mandatario enfatizó que la gestión gubernamental no se centrará en la capital, sino que tendrá sedes operativas en ciudades como Medellín, Cali, y principalmente en Barranquilla, para la cual impulsará una reforma constitucional que la reconozcan como capital alterna del país.

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“Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria”, afirmó el presidente electo asegurando que la apertura de la sede presidencial al público simboliza el acercamiento del Estado a las regiones y el fin del centralismo tradicional.

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