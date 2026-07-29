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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Defensa fue sancionado seis meses por provocar fractura a un rival en Sudamérica: esta fue la infracción que cometió en el campo

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Futbolista lesionado - Foto EFE
Futbolista lesionado - Foto EFE
Víctor Gabriel podría estar fuera de las canchas hasta 180 días debido a una entrada que provocó una grave lesión al delantero del Cruzeiro.

El defensor del Internacional, Víctor Gabriel, ha sido suspendido del fútbol brasileño durante el tiempo que el delantero del Cruzeiro, Gabriel Pec, se recupere de la fractura de tibia que sufrió en un partido de liga.

La sanción se impone este martes por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil, máximo organismo independiente del país en cuanto a disciplina deportiva, la cual vio como insuficiente una suspensión común debido a lo grave que ha sido la lesión.

Pec ha sufrido una fractura en la tibia izquierda después de una entrada de Víctor Gabriel en el transcurso del encuentro que se jugó el pasado 22 de julio. El delantero hacia su debut con el Cruzeiro, tras haber jugado para el LA Galaxy de la MLS en Estados Unidos.


La suspensión, por otro lado, tiene un límite máximo de 180 días. Sin embargo, podría terminar antes solo si Pec recibe autorización médica para volver a los entrenamientos. La decisión de igual forma todavía puede ser apelada.

Víctor Gabriel sostuvo ante el tribunal que nunca tuvo intención de provocarle una lesión a su rival y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

"He pasado noches en vela rezando por él, y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos en Cruzeiro", declaró el defensor durante la audiencia.

El jugador fue sancionado por juego violento, esto bajo el artículo 254 del Código de Justicia Deportiva de Brasil. La pena se amplió mediante una disposición que deja extender la suspensión de un futbolista hasta el período de recuperación del jugador afectado siempre que se produzcan lesiones consideradas graves.

La resolución no fue unánime. El juez Rodrigo Steinmann Bayer se pronunció al inicio a favor de una sanción estándar de seis partidos, sin aplicar dicha ampliación vinculada al tiempo de recuperación de Pec.

No obstante, el presidente del tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvão y los jueces Eduardo Xible Salles Ramos y Aline Gonçalves Jatahy, votaron a favor de una sanción más prolongada.

Pec fue fichado por una cifra récord para el club, serían por lo menos 12 millones de dólares lo que costó su contratación. Su lesión se produce en el primer partido que jugaba con su nuevo equipo.

La situación del delantero determinará el tiempo de ausencia de Víctor Gabriel. Si Pec recibe el alta médica antes de los 180 días establecidos como límite, el defensor podría estar recuperando su habilitación para entrenar y competir antes de cumplir el máximo de la sanción.

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