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Champions League

Jugador colombiano pide pista en la selección tras anotar dos golazos en fase de clasificación de la Champions League

agosto 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
El desempeño del jugador de 24 años llama cada vez más la atención de la Selección Colombia, que tendrá varios partidos amistosos programados para la fecha FIFA de septiembre.

Un jugador colombiano se destacó como gran figura de su equipo en Europa tras anotar doblete de golazos en la fase previa de la Champions League.

Se trata del extremo colombiano Camilo Durán, quien se convirtió en la figura del Celtic de Escocia al anotar dos golazos en la victoria 3-0 sobre LASK de Austria, correspondiente al encuentro de ida en la fase previa de la Champions League disputada en el Celtic Park.

El desempeño del jugador de 24 años llama cada vez más la atención de la Selección Colombia, que tendrá varios partidos amistosos programados para la fecha FIFA de septiembre. Con este doblete, Durán acumula tres anotaciones en cuatro partidos oficiales con el equipo escocés, consolidándose como una pieza importante en el esquema del Celtic.

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El partido comenzó favorable para los locales cuando Benjamín Nygren abrió el marcador en el minuto 26. Sin embargo, el espectáculo de Durán comenzó en el minuto 38 con un golazo espectacular. El colombiano aprovechó un rebote en la medialuna del área y, sin dejar caer el balón, ejecutó un disparo que se clavó en el ángulo superior de la portería, dejando sin posibilidades al guardameta austriaco. La anotación provocó la explosión de júbilo en el Celtic Park.

La actuación del extremo colombiano no terminó ahí. En el minuto 67 de la parte complementaria, tras una jugada colectiva que él mismo comandó, llegó el tercer tanto. Durán se asoció con Nygren dentro del área, recibió la devolución del volante y de primera intención volvió a batir al portero en el ángulo, firmando así su segundo gol de la noche.

Esta no es la primera vez que Durán demuestra su capacidad goleadora con el Celtic. El fin de semana pasado había marcado su primer gol oficial en la goleada 0-4 ante Dundee por la Liga de Escocia, ocasión en la que dedicó su anotación a Colombia tras el terremoto que afectó al país. Anteriormente, también había convertido en un encuentro amistoso frente al Milán.

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El rendimiento del delantero colombiano llega en un momento oportuno, considerando que la Selección Colombia evaluará opciones para sus próximos compromisos internacionales. Con tres goles en cuatro partidos, Durán está demostrando que puede ser una alternativa válida para el combinado nacional.

El Celtic buscará cerrar su clasificación a la siguiente fase de la Champions League en el partido de vuelta programado para el martes 25 de agosto en Austria, donde visitará al LASK con la ventaja de tres goles conseguida en casa.

Durán se formó en las divisiones inferiores del club colombiano Deportivo Independiente Medellín y tuvo un paso fugaz en el Flamengo de Brasil antes de dar el salto a Europa.

En el viejo continente, el joven atacante fue gran figura del Qarabağ FK de Azerbaiyán antes de fichar por el equipo escocés.

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