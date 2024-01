Duras revelaciones de legendario jugador de la Selección de Francia: “A lo largo de toda mi carrera estuve en depresión”

Thierry Henry es uno de los jugadores más legendarios en la historia del fútbol y considerado por muchos como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos de la Premier League.

Ganar el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000 con el combinado francés, además de ser el máximo goleador del club inglés, Arsenal, lo convirtieron en uno de los futbolistas referentes dentro del mundo del fútbol.

Su trayectoria como delantero impresionó a muchos, pero la realidad es que detrás de la gran estrella que es, se esconde algo muy distinto y que guardó por mucho tiempo: su depresión.

Durante una entrevista en el podcast ‘Diary of a CEO’, el exdelantero del Arsenal señaló que cuando inició la pandemia por covid-19 tuvo un periodo en el que “lloraba todos los días” y se planteó la idea de alejarse del todo el deporte que tanto ama.

El exfutbolista, de 46 años comenzó su diálogo con Frank Lampard contando que creció en un hogar en donde no había muchos “abrazos, te quieros o un bien hecho” y que sus raíces hicieron que pensara que todo el tiempo tenía que ser perfecto.

“Cuando era joven no veía mucho afecto. La primera vez que mi padre me tomó entre sus brazos, él dijo: ‘este bebé va a ser un asombroso jugador de fútbol’ y desde ese punto yo fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control de mi cuerpo y fue duro”, expresó el apodado ‘Titi’.

Henry contó que lo hace sentir raro y en algunas ocasiones feliz, pero quería una explicación porque en su cabeza no sabía que iba a pasar y que ese éxito al que estaba programado iba a llegar de alguna manera.

“Yo estaba en la misión de cumplir sus sueños, de complacerlo (…) en ese entonces no sabía si me gustaba (el futbol), solo sabía que no lo odiaba. No fue mi decisión”, puntualizó.

“A lo largo de toda mi carrera y desde que nací, debo haber estado en depresión ¿hice algo al respecto? No, pero entender la persona en la que me convertí, me hizo entender qué estaba pasando después”, detalló el ahora entrenador francés.

El histórico goleador del Arsenal, quien tuvo brillantes números que demostraron su calidad como jugador, señaló que la razón por la que no había hablado sobre su depresión fue porque: “la sociedad no estaba preparada para lo que yo tenía por decir”.

El estratega galo manifestó que el momento en el que se dio cuenta de que su salud mental estaba mal fue durante la pandemia del coronavirus, en donde no pudo ver a sus hijos durante un año y para él fue “realmente duro”, por lo que “lloraba por todo”.

Thierry Henry, además reveló: “Las lágrimas caían solas. No sé por qué, pero tal vez estuvieron ahí durante mucho tiempo. Técnicamente, no era yo, era el jovencito. Lloraba, por todo lo que no recibí, la aprobación”.

El exdelantero de la selección de Francia argumentó que en algún momento de su carrera “estaba más asustado de no complacer a las personas”.

Henry aseveró que, tras su retiro como futbolista, se embarcó en la tarea de ser entrenador, pero mientras dirigía al CF Montréal se preguntó muchas cosas, entre ellas, si eso algo que deseaba o solo lo hacía para complacer a las personas.

“Dejé las maletas tiradas y no seguí como entrenador en Montreal. Me pregunté qué estaba haciendo: ¿Ir allá otra vez a una situación en la que solo buscaba complacer a la gente? Ellos adoran a Thierry, no a Thierry Henry. Me quedé, por primera vez me sentí como un ser humano. Fue una bonita sensación”, pronunció.

Henry fue galardonado cinco veces como el jugador francés del año, también fue nombrado como miembro del Equipo del Torneo de la Eurocopa de 2000, recibió el Once de Oro al mejor futbolista de Europa en 2003 y 2006, así como también fue nombrado jugador del año dos veces por los Jugadores de la PFA.

En tanto, pasó por equipos como: Mónaco, Juventus, Arsenal, en donde se consagró como el máximo goleador del club inglés, FC Barcelona, entre otros.