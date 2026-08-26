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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Fútbol

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo tras el incidente policial con una bandera no oficial de Cataluña

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente del Barcelona, Joan Laporta-Foto: EFE
Presidente del Barcelona, Joan Laporta-Foto: EFE
Joan Laporta confirmó la cancelación del acto en el Spotify Camp Nou al considerar que no se da el contexto ni el momento apropiado.

El FC Barcelona ha decidido suspender formalmente el homenaje que tenía programado para este jueves en el Spotify Camp Nou en honor a los ocho futbolistas de su plantilla proclamados campeones del mundo con la selección española.

El presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, explicó que la medida fue comunicada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras evaluar el clima social y político que rodea al encuentro de LaLiga ante el Athletic Club.

“Hemos decidido que el acto de reconocimiento no se hará porque no se da el contexto, ni es el momento más apropiado. El fútbol tiene que servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie”.

La cancelación está directamente vinculada a la controversia generada el pasado domingo a las afueras del estadio del Elche, donde agentes de la Policía Nacional golpearon a un aficionado culé tras arrebatarle una bandera independentista (estelada).

Laporta condenó enérgicamente la agresión, calificándola de “actuación desproporcionada y violenta”, y exigió sanciones ejemplares para los agentes implicados.

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El suceso provocó reacciones de rechazo por parte de formaciones políticas catalanas, la apertura de un expediente informativo en la Policía Nacional y el llamado de grupos de animación a acudir al estadio con banderas independentistas como señal de protesta.

El tributo cancelado estaba destinado a reconocer sobre el césped a Joan García, Eric García, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri, Dani Olmo y Lamine Yamal.

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Este tipo de reconocimientos promovidos por la RFEF ya se han realizado en otros feudos de Primera División, como San Mamés, donde el pasado sábado un sector de la afición del Athletic Club manifestó su rechazo con pitadas durante la ceremonia.

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