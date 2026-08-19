Premian al ganador de la Bota de Oro europea y fuerte candidato al Balón de Oro: "Esta tiene aún mejor sabor que la primera"

El delantero inglés y máximo referente del Bayern de Múnich recibió su segunda Bota de Oro europea este miércoles a última hora de la tarde, en el Museo del Bayern del Allianz Arena.

"Creo que esta tiene aún mejor sabor que la primera, con todo lo que hemos logrado con el equipo. Ganar tres trofeos, la Bundesliga, la Copa y la Supercopa, es algo especial para el equipo", declaró Harry Kane en zona mixta.

Gracias a sus 36 goles en la liga alemana la temporada pasada, Kane superó al delantero centro noruego del Manchester City, Erling Haaland (27), y al atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (25), ganador del trofeo la temporada pasada.

En su primera temporada con el Bayern, en 2023/24 (año en blanco para el club muniqués), Kane ya se había llevado la Bota de Oro gracias a sus 36 goles en liga, sucediendo a Haaland.

En la Bundesliga, solo el polaco Robert Lewandowski (41 goles en 2020/21) y el alemán Gerd Müller (40 en 1971/72, 38 en 1969/70, 36 en 1972/73) han sido más prolíficos en una sola temporada.

Estos dos jugadores habían ganado la Bota de Oro en dos ocasiones: en 1970 y 1972 para el "Torpedo" Müller, y en 2021 y 2022 para Lewandowski.

A los 32 años, Harry Kane ha vivido la temporada más prolífica de su carrera, pues aparte de los 36 tantos en la Bundesliga, anotó 14 en la Liga de Campeones, 10 en la Copa de Alemania (entre ellos un triplete en la final contra el Stuttgart) y uno en la Supercopa de Alemania.

Capitán y máximo goleador de la selección inglesa (85), también marcó 12 goles con los Three Lions durante la temporada 2025/26, entre ellos seis en el Mundial de Norteamérica, convirtiéndose en el máximo goleador inglés en la historia de la Copa del Mundo con 14 tantos.

Su total asciende así a 73 goles en todas las competiciones con el Bayern y la selección inglesa en 2025/26, es decir, nueve menos que Messi (82) con el FC Barcelona y Argentina en 2011/12, que sigue siendo la referencia.

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Campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y de la Supercopa de Alemania, semifinalista de la Liga de Campeones y tercero en la Copa del Mundo, Kane es uno de los principales aspirantes al Balón de Oro, que se entregará en Londres a finales de octubre.